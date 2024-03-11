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3/11 威力彩頭獎摃龜！今彩539開出2注 800萬獎落新竹

今晚開獎的第113000021期威力彩頭獎摃龜、第113000061期今彩539頭獎開出兩注，獎落新竹。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000021期威力彩頭獎摃龜、第113000061期今彩539頭獎開出兩注，獎落新竹。（台彩提供；本報合成）

2024/03/11 23:03

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月11日）開獎的第113000021期威力彩頭獎摃龜；第113000061期今彩539頭獎開出2注，由新竹市東區城隍廟邊8號的「財源滾滾企業社」及新竹縣竹北市泰和里中華路879號的「禾家歡投注站」開出。

第113000021期威力彩中獎號碼為「05、11、14、26、30、33，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎7注中獎，可得15萬元；肆獎36注中獎，每注可得2萬元；伍獎255注中獎，每注可得4000元；陸獎1480注中獎，每注可得800元；柒獎3204注中獎，每注可得400元；捌獎1萬7248注中獎，每注可得200元；玖獎2萬1010注中獎，每注可得100元；普獎3萬9180注中獎，每注可得100元。

第113000061期今彩539中獎號碼為「02、08、16、18、36」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎231注中獎，每注可得2萬元；參獎8100注中獎，每注可得300元；肆獎8萬6228注中獎，每注可得50元。

第113000061期39樂合彩中獎號碼為「02、08、16、18、36」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合249注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬0173注中獎，每注可得1125元。

第113000061期3星彩中獎號碼為「096」，壹獎76注中獎，每注可得5000元。

第113000061期4星彩中獎號碼為「9603」，壹獎8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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