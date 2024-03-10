積怨已久鄰居偷襲 老翁身中多刀緊急後送台灣

身受多刀的老翁緊急後送台灣搶救。（凌天航空提供）

2024/03/10 12:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕惡夜口角演變成兇殺案！澎湖一名年約72歲老翁，今（10）日清晨4時許在自家門前，與長期不睦的鄰居發生口角，進而演變成持刀砍殺的兇殺案，鄰居持魚刀砍傷老翁多刀，由家屬撥打119請救護車送至三總澎湖分院就醫，緊急申請直升機醫療後送至高雄榮總就醫，警方到場帶回兇嫌進行偵訊。

遭到殺傷的老翁，在警力戒護及救護人員陪同下，緊急送往三總澎湖分院搶救，老翁左大腿、右胸、私密處及身體四肢多處刀傷，導致大量出血，三總澎湖分院檢查後發現還有氣血胸、休克等情況，院方給予胸管減壓、輸血、保暖、止血等處置，因三總澎湖分院加護病房有限，家屬傾向前往台灣治療。

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澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空清晨接獲三總澎湖分院通報，一名多處刀傷男子需申請直升機醫療後送至台灣就醫，後送過程中病人身上仍留有胸管引流減壓、氧氣面罩及周邊靜脈管路，由凌天航空醫護組員沿途監控病人生命徵象。凌天航空上午7時31分澎湖起飛、8時9分高雄落地、8時28分到達高雄榮總。

至於持刀行兇鄰居，則由警方帶回馬公警分局偵訊，並查扣行兇魚刀為證物，根據初步了解，雙方鄰居多年，常因細故爭吵，彼此積怨多年，今日凌晨再度爆發口角，不料卻愈演愈烈，演變成肢體衝突全武行，進而爆發凶殺命案，警方進一步偵訊，釐清犯案動機與原因。

警方查扣兇嫌行兇凶器，當作呈堂證物。（馬公警分局提供）

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