最年輕「特教校長」宋秉錕被拔官 最高行發回一審重查

2017年8月1日通過遴選獲聘任花特教校長的宋秉錕（左一），是當時全國最年輕的特教校長。（資料照，花特教老師提供）

2024/03/09 21:03

〔記者吳政峰／台北報導〕教師宋秉錕2017年獲拔擢升任花蓮特殊教育學校校長，當時為全國最年輕的特教校長，2020年間卻被校長成績考核小組認定情緒管理失當、行政作為不當，教育部依特教法等規定把他調為苗栗特教學校教師。宋秉錕不服，質疑考核小組無權限，程序有誤，興訟要求撤銷處分，一審台北高等行政法院判勝訴，但二審最高行政法院認為程序無誤，日前發回重查其適任性。

宋秉錕為師大身心障礙特教碩士，曾任北區特殊教育資源中心主任，2017年才38歲，就成為全國最年輕的特教校長，不料2020年卻被家長指控以防疫為由，指派30多名師生上課做防疫皂，36節課動用300多人次，成品被當作「個人公關」寄到中央部會。家長與部分師生在校門口拉白布條抗議陳情，控訴宋秉錕漠視學生受教權、言語霸凌教職員，籲教育部撤換。

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教育部認宋秉錕有情緒管理失當、行政作為不當及領導溝通無效能等行為，提經校長成績考核小組會議，審認他校務行政處置及行為不當，致影響學生受教權及使教職員工心生不安，損及聲譽，構成高級中等教育法第十七條不適任事由，2020年把他調離校長職，改任苗栗特教師。

宋秉錕不服，興訟要求撤銷處分，主張考核小組僅能辦理校長「年度成績考核」，不具備核議校長調任、解任、改任其他職務權限，原處分恣意濫用，應屬違法。

一審北高行採納宋秉錕的見解，認為教育部應蒐集宋的不適任事證提交「校長遴選委員會」審議，而非考核小組，處分違反正當法律程序；此外，教育部直接把他從花蓮調往苗栗，顯然未審酌「改任地點對於通勤往返及家庭生活影響」，違反比例原則，判撤銷處分。教育部不服，提起上訴。

二審最高行指出，依特教法及高教法，教育部有認定事實及解除校長職務權限，惟為求慎重，仍交考核小組審議；依過往見解，考核小組有權認定校長是否適任，而非由遴選會決定，本案教育部並未違反正當法律程序。

最高行再說明，教育部聘任公校校長，屬於契約關係，而非行政處分，宋秉錕應提起確認聘任關係存在之訴，而非撤銷處分。綜上，合議庭判定一審判決有誤，應予廢棄，至於宋是否適任，應由一審再為調查。

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