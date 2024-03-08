見不得前女友好？分手因iPhone 8惹官司 男侵佔判拘40天

于姓男子與前女友分手後，被控侵占蘋果iPhone 8手機不還，被基隆地院（圖）依侵佔罪判處拘役40天，得易科4萬元罰金。（記者林嘉東攝）

2024/03/08 20:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕于姓男子與前女友分手後，被控侵占蘋果iPhone 8手機不還。基隆地院審理時，于男辯稱：「前女友說要把手機給我」，否認指控，但法官勘驗2人LINE對話等證據認定，iPhone 8是前女友所有，于男向前女友借iPhone 8拒不返還，依侵佔罪判處于男拘役40天，得易科4萬元罰金。

判決指出，于男3年前與前女友分手後，被控遲未把iPhone 8手機還給前女友，前女友追討不還後，提告于男侵佔罪；法院審理時，于男否認侵占前女友手機，辯稱，前女友說過要把iPhone 8給我，後來手機壞了，他就把手機丟了。

請繼續往下閱讀...

不過，于的前女友指控，iPhone 8是她買的，拿出手機盒照片佐證，還提出她與于的手機通訊軟體LINE對話內容：「我現在只是求你還我手機，趕快讓我賺錢」、「還是我先拿一隻三星的手機給你，換回我這隻」。

法官因此認定，iPhone 8是于男的前女友所有，當初是基於男女朋友情誼，借手機給于男使用，于男卻以所有權人自居，侵占前女友的手機，拒不返還，欠缺尊重他人財產權觀念，依侵占罪判于男拘役40天，得易科4萬元罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法