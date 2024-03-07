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工人「嚼檳榔」引衝突 矯正署敦品中學學生砸毀包商車輛

誠正中學桃園分校（現更名為敦品中學），發生學生砸毀入校包商的車輛，校方已報警。（資料照，記者魏瑾筠攝）

誠正中學桃園分校（現更名為敦品中學），發生學生砸毀入校包商的車輛，校方已報警。（資料照，記者魏瑾筠攝）

2024/03/07 20:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕法務部矯正署敦品中學（前桃園少觀所）今（7日）有包商在校區內嚼食檳榔，經警衛隊管理人員告知後，卻揚言不施工，學生聽聞後竟徒手砸毀包商車輛，校方表示，當下就控制現場秩序，事件隨即平息，已保存相關事證及報警，另對施工廠商財損及受驚嚇情形，指派人員前往慰問，對違失學生將加強法紀教育及行為輔導。

校方表示，今日施工廠商3人駕車入校，查看生活區浴廁磁磚剝落問題，因施工人員於勘驗過程，被發現其嚼食檳榔情形，遂由警衛隊管理人員告知規定並代為保管檳榔，後於上午8點57分左右下課時間，施工人員對該區教導員聲稱不願施工等語，致學生聽聞後情緒激動，向廠商施工人員表示，不應向教導員不禮貌，管教人員立即上前制止學生，總務處承辦人則試圖保護廠商施工人員離開現場，因學生徒手砸汽車造成廠商車損及驚嚇，執勤人員發現後即以無線電呼叫支援，支援人力立即趕至現場制止學生砸車行為，並控制現場秩序，事件隨即平息。

校方表示，已保存相關事證，並於第一時間通報警方，另對於施工廠商損失及受驚嚇情形，亦指派人員前往關心慰問，並將違失學生加強法紀教育及行為輔導。

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