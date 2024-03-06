淚訴台商聽到「這3字」就告詐騙 酒國昆凌：希望大家可以饒過我

張女說，台商一知道她是酒國小昆凌之後，就認定被騙提告。（民眾提供）

2024/03/06 20:15

〔記者許國楨／台中報導〕「酒國昆凌」張姓女子多年前涉詐富商數千萬元，最近又被1名台商告詐欺，她今天在律師陪同下出面澄清說，與男方在正常交友網站認識，誠心交往想結婚，不是要包養。她還哽咽地說，別人只要知道她是「小昆凌」，就認為她說的話都是假的，就連台商聽到這3字就提告，對她不公平，「希望大家可以饒過我」。

曾在台中知名海派酒店擔任公關的張姓女子，被稱為「酒國昆凌」，多年前曾涉及詐騙富商數千萬元，因她坦承犯行，同時和富商達成和解，最後被判刑1年緩刑2年，未料沉寂一段時間後，最近又傳出她重出江湖，自稱前台中市議長張清堂乾妹，透過包養網站認識另名台商騙數十萬元。

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張女今天一身休閒運動服、拎著名牌包現身記者會，澄清與46歲台商保羅是在類似「我愛紅娘」網站上認識，而非所謂的包養網站，她強調：「我是想要結婚，我又沒有想要人家包養！」，坦承因為以結婚為前提，挑選經濟條件良好的對象，兩人交往大約幾個月，有正常的借貸關係約40萬元左右，強調之後都會償還。

張女說，報導大部分都不是真的，受到之前官司影響，只要跟任何一個人接觸，不可能主動說「我是小昆凌」，那大家誰敢接近我？「因為我沒有自我介紹叫小昆凌，對我來說那是一輩子抹不掉的痕跡，只是我沒有跟他（保羅）交代我是誰，他就覺得我在騙他，甚至告我。」

張女一度哽咽地說，「一講到小昆凌，都覺得是詐騙，覺得講的10句話有11句話是假的」，報導刊出之後受到網路霸凌，她只能不斷哭泣，不敢出家門一步，她也想要好好重新做人，「希望大家可以饒過我」。她與台商保羅之間的相關證據都交由律師處理，是否要和解，仍在協商階段。

警方說，已依規定受理及開立受理報案證明單，發函調閱相關銀行帳戶資料分析釐清，另依程序將進一步通知張女到案說明，全案目前仍在偵查階段，將在調查結束，移請地檢署後續偵查。

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