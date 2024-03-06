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男子登火炎山心肌缺氧 苗消心電圖機判讀救援

消防人員到場後，立即啟動無線12導程心電圖機量測生命跡象回傳，判讀疑似心肌缺氧，經施以男子隨身攜帶硝化甘油片（耐絞寧）應急，症狀緩解。（圖由苗栗縣消防局提供）

消防人員到場後，立即啟動無線12導程心電圖機量測生命跡象回傳，判讀疑似心肌缺氧，經施以男子隨身攜帶硝化甘油片（耐絞寧）應急，症狀緩解。（圖由苗栗縣消防局提供）

2024/03/06 17:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一名有心臟病史的60歲男子今天登苗栗縣三義鄉火炎山，突然頭暈、嘔吐、意識不清，消防人員到場後，立即啟動無線12導程心電圖機量測生命跡象回傳，判讀疑似心肌缺氧，經施以男子隨身攜帶硝化甘油片（耐絞寧）應急，症狀緩解，並使用捲式擔架將患者，將男子運送下山，第一時間送醫急救。

苗栗縣政府消防局今天上午8點50分接獲報案，三義鄉火炎山登山口步道0.6公里處，1名年約60歲男性疑似心肌梗塞、意識不清，派遣救護車、後勤車，及8名警消攜帶無線心電圖機趕往救援。

消防人員到達現場，根據一同登山的家屬表示男子過去病史有心臟疾病及裝過支架，突然頭暈、嘔吐、意識不清，立即將男子平躺下肢抬高，無線心電圖機量測生命徵象、心電圖，上傳至苗栗冠心症救護團，研判疑似心肌缺氧。

因男子隨身攜帶硝化甘油片（耐絞寧）應急，消防人員給藥，男子症狀緩解，並使用捲式擔架將男子運送下山，救護車送至台中大甲光田醫院急救。

消防局第一救災救護大隊提醒民眾，山區道路崎嶇，登山時應隨時注意身體狀況，建議上山應衡量身體狀況，並評估步道難易度，及裝備齊全，降低登山風險，也呼籲山友在登山前做好事前規劃，檢視自身體狀況及天氣狀況是否許可，再行爬山。

消防人員使用捲式擔架將男子運送下山。（圖由苗栗縣消防局提供）

消防人員使用捲式擔架將男子運送下山。（圖由苗栗縣消防局提供）

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