盜獵伯勞鳥遍插349支鳥仔踏 亮刀拒捕囚水逃逸仍被逮

警方及林業保育署一同撤除鳥仔踏。（警方提供）

2024/03/05 17:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕張姓男子去年架設349支鳥仔踏非法獵捕保育類紅尾伯勞鳥等野生動物，不僅造成多隻伯勞鳥死亡，還當場被警方查獲，但張男不僅持鐮刀拒捕，還趁隙囚水逃逸，但警方依舊循線將他逮捕送辦，但滿山遍野的鳥仔踏，張男僅承認其中被警方目擊的數支為其所架，屏東地檢認張男惡性重大，除依違反野生動物保育法等罪起訴，更建請法院從重量刑。

半世紀以前恆春半島因生活物資取得不易，每到秋季大量過境的紅尾伯勞鳥，就被部分人視為秋令進補食材，且坊間還流傳「中秋過後『伯勞仔』自然死亡，不吃白不吃」的謬論，藉以合理化違法行為，雖然「焦阿巴」泛指為烤小鳥，但當時恆春半島因某條街都在賣烤伯勞，「焦阿巴」竟成為恆春半島於秋季的代名詞，為洗刷污名，在警方、國家公園及保育單位的強力取締及宣導下，近年已是銷聲匿跡，僅零星查獲盜獵紅尾伯勞事件。

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囂張的張男卻在去年9月在恆春仁壽的田野插了至少多支鳥仔踏，內政部警政署保安警察第七總隊第八大隊配合農業部林業及自然保育署屏東分署及墾丁國家公園管理處，與屏東縣政府警察局恆春分局共同執行「護野鳥反獵鷹」保護候鳥勤務，發現張男大批用以捕捉紅尾伯勞鳥用的陷阱「鳥仔踏」。

警方旋即報請屏東地檢署指揮偵辦，案經警方埋伏蒐證後，查扣保育類野生動物紅尾伯勞死體4隻、一般類藍磯鶇死體1隻、鳥仔踏349支，後續通知相關涉嫌人等到案說明，全案於調查完畢後，依據違反野生動物保育法移送屏東地方檢察署偵辦。

警方透露，緝捕當夜走在田埂中，發現沿線兩側都是鳥仔踏，白天一清點，發現竟多達349支，從頭走到尾要花半個小時的路程，而張男竄逃時雖摔倒，但一翻身卻多了把刀與警方對峙．隨後還趁隙囚水逃逸，但警方鎖定行蹤並循線逮捕張男移送，移除生態禍害，盼不再讓更多鳥類枉死。

保七總隊第八大隊呼籲，未經主管機關許可，獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處6個月至5年有期徒刑，得併科20至100萬元罰金，切勿以身試法；如民眾有發現相關不法情事，也請踴躍向警方或相關保育單位提供情資，共同保護野生動物。

警方及林業保育署一同撤除鳥仔踏，多達349支。（警方提供）

警方及林業保育署一同撤除鳥仔踏。（警方提供）

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