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首頁　>　社會

砸車、擄人暴力討債 警台中、高雄兩地逮11人

刑事局南打中心近日分別在台中、高雄發動多波搜索行動，將林男暴力討債集團旗下11名同夥查緝到案送辦。（民眾提供）

刑事局南打中心近日分別在台中、高雄發動多波搜索行動，將林男暴力討債集團旗下11名同夥查緝到案送辦。（民眾提供）

2024/03/05 14:37

〔記者蘇福男／高雄報導〕林姓男子組織暴力討債集團，放高利貸，對無力償還的借貸人，動輒砸車、擄人追債，手段相當粗殘，刑事局南打中心連月來分別在台中、高雄發動多波搜索行動，將林男旗下11名同夥查緝到案送辦。

專案小組調查，林男曾是鳳山某暴力討債集團成員，討債集團被警方瓦解後，林男另起爐灶，吸收蔣男等人另組暴力討債集團，利用小額借貸廣告吸引需錢孔急民眾上門，之後「利滾利」，把借款人當提款機。

警方發現，有借款人僅借3至5萬元，事後利息卻多達10多萬元，借貸人若無力還債，林男等人即當街擄人，拘禁後燒傷借款人四肢，甚至砸毀對方轎車，追債手段十分狠毒。

刑事局南打中心獲報後，與高市刑大、鳳山分局共組專案小組，經檢察官指揮，近日分別在台中、高雄等地發動多波拘提、搜索行動，帶回主嫌林男在內共11人，查扣電棍棒10支、長刀14支、彈簧刀1支、武士刀1支、彈匣、子彈和本票。

警方初步清查發現，實際報案被害人僅2人，但根據查扣的本票及帳本，研判應另有許多被害人，除繼續釐清實際被害人數，全案依組織犯罪防制條例、刑法加重重利、恐嚇取財等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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