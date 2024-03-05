為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

以為可坐擁泰國美女 誰知是詐騙給他的愛情幻夢

警方舉多詐騙案例勸說李男，並耐心苦勸約二個小時。（記者劉慶侯翻攝）

警方舉多詐騙案例勸說李男，並耐心苦勸約二個小時。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/05 08:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕家住苗栗務農的40歲李姓男子，掉進詐騙集團「LINE感情詐騙」陷阱，日前想到台灣銀行匯錢至泰國給對方「醫藥費」，被保七駐衛警攔阻，隔兩日又想避開員警臨櫃匯款，再被警方關注。員警苦勸逾兩小時，李男雖保住了24萬元，但泰國美女夢破滅，悵然離開。

保七警表示，李男是2月29日到台灣銀行頭份分行要求匯款至泰國，但行員詢問中，李男對於匯款用途交待不清，便由保七駐衛警協同調查。

警方調查，李男今年1月間在LINE聊天平台認識一位泰國女網友，每日對話內容盡是嘘寒問暖及甜言蜜語，雙方聊天約月餘後，泰女隨即要求協助付醫藥費。

掉入戀愛陷阱的李男，於是在2月27日到台灣銀行行欲匯款10萬元給對方，當時保七員警已告知這全是一場詐騙，別匯款，請李男別再和泰女聯絡。

不料， 29日李男又再度來行欲匯款24萬元給同一女網友，結果再被行員和警方攔阻，讓李男甚為苦惱，認為妨礙到他的戀情進展。

警方說，李男自認為匯款比自己坐飛機送錢去泰國更便宜，節省下的錢可以讓泰國女網友得到更多的錢可以付醫藥費，所以仍執意要匯款。

保七員警及行員舉出諸多詐騙案例勸說李男，並耐心苦勸約二個小時後，李男才終於恍然大悟這是一場騙局，停止匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

雙方聊天內容並向李男詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

雙方聊天內容並向李男詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
誤信「平民股神」假投資廣告 民眾砸百萬血本無歸
2024/03/03 14:57

誤信「平民股神」假投資廣告 民眾砸百萬血本無歸
中國集團販毒詐騙 加密貨幣洗錢數十億美元
2024/03/03 05:30

中國集團販毒詐騙 加密貨幣洗錢數十億美元

永慶誠實徵文比賽 北中南同時開跑
打擊詐騙人頭戶 無故交付帳戶「封印」5年
2024/03/02 05:30

打擊詐騙人頭戶 無故交付帳戶「封印」5年
高雄男付180萬申購股票 中籤需再繳250萬才知遭詐
2024/03/01 13:31

高雄男付180萬申購股票 中籤需再繳250萬才知遭詐

市場仍動盪 布局雙B債券可以很淡定！
婦人拿房產抵押借200萬買股 險落投資詐騙陷阱
2024/03/01 11:33

婦人拿房產抵押借200萬買股 險落投資詐騙陷阱
「反送中女孩」閃婚遭掏空 枕邊人竟假冒AIT官員
2024/02/29 15:29

「反送中女孩」閃婚遭掏空 枕邊人竟假冒AIT官員
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播