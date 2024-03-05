以為可坐擁泰國美女 誰知是詐騙給他的愛情幻夢

警方舉多詐騙案例勸說李男，並耐心苦勸約二個小時。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/05 08:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕家住苗栗務農的40歲李姓男子，掉進詐騙集團「LINE感情詐騙」陷阱，日前想到台灣銀行匯錢至泰國給對方「醫藥費」，被保七駐衛警攔阻，隔兩日又想避開員警臨櫃匯款，再被警方關注。員警苦勸逾兩小時，李男雖保住了24萬元，但泰國美女夢破滅，悵然離開。

保七警表示，李男是2月29日到台灣銀行頭份分行要求匯款至泰國，但行員詢問中，李男對於匯款用途交待不清，便由保七駐衛警協同調查。

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警方調查，李男今年1月間在LINE聊天平台認識一位泰國女網友，每日對話內容盡是嘘寒問暖及甜言蜜語，雙方聊天約月餘後，泰女隨即要求協助付醫藥費。

掉入戀愛陷阱的李男，於是在2月27日到台灣銀行行欲匯款10萬元給對方，當時保七員警已告知這全是一場詐騙，別匯款，請李男別再和泰女聯絡。

不料， 29日李男又再度來行欲匯款24萬元給同一女網友，結果再被行員和警方攔阻，讓李男甚為苦惱，認為妨礙到他的戀情進展。

警方說，李男自認為匯款比自己坐飛機送錢去泰國更便宜，節省下的錢可以讓泰國女網友得到更多的錢可以付醫藥費，所以仍執意要匯款。

保七員警及行員舉出諸多詐騙案例勸說李男，並耐心苦勸約二個小時後，李男才終於恍然大悟這是一場騙局，停止匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

雙方聊天內容並向李男詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

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