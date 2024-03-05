600萬回扣金只拿40萬 台電課長突撤上訴關定了

台電洪姓課長涉嫌貪瀆罪，並在高雄高分院宣判前夕撤回上訴，確定將入監服刑。（記者鮑建信攝）

2024/03/05 07:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕台電機工課洪姓課長以限制性招標方式，涉嫌護航廠商取得1億多元車床機台標案，其中600萬元回扣，只收到40萬元，被依違反貪瀆治罪條例判刑2年10月，並在高等法院高雄分院宣判前夕，撤回上訴而確定入監服刑。

法界人士表示，洪男突然撤回上訴，而願意入監服刑，可能在開庭過程中，發現法官恐從重改判，因此臨時採煞車。

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判決書指出，2011年間，某國外公司向油機公司訂購特殊規格的6米車床，後來雖順利完工，但已超過當初簽訂的兩年期限，公司不但未出售車床，還被依違約遭罰，因此為減少損失，透過郭姓代理商向台電遊說，台電同意新購車床後，把開標、採購任務交給修護處機工課洪姓課長負責。

洪涉嫌以限制廠商資格、制定特殊產品規格等綁標方式，在2019年3月、10月間陸續辦理6米立式車床、2米半中型立式車床機台2件標案的招標作業，均為油機公司量身訂做，對方因而以總價1億560萬餘元得標。

油機公司收到台電核撥的工程款後，郭姓代理商與油機公司王姓總經理議定回扣為600萬元，並開立支票交予郭姓代理商兌現，但王、郭（均判緩刑定讞）只拿40萬元予洪姓課長。

洪員被雄檢依違背職務賄賂罪起訴，可判無期徒刑或10年以上有期徒刑，但院方改依最輕本刑5年以上的圖利罪論處，並因在偵查中自白減刑，判處有期徒刑2年10月，褫奪公權2年，他不服上訴。

高雄高分院進行準備程序和辯論庭時，合議庭曾告知洪員涉及違法行為，有可能觸犯違背職務賄賂罪，他是否因而在宣判前幾天撤回告訴，不得而知？

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