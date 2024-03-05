為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

600萬回扣金只拿40萬 台電課長突撤上訴關定了

台電洪姓課長涉嫌貪瀆罪，並在高雄高分院宣判前夕撤回上訴，確定將入監服刑。（記者鮑建信攝）

台電洪姓課長涉嫌貪瀆罪，並在高雄高分院宣判前夕撤回上訴，確定將入監服刑。（記者鮑建信攝）

2024/03/05 07:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕台電機工課洪姓課長以限制性招標方式，涉嫌護航廠商取得1億多元車床機台標案，其中600萬元回扣，只收到40萬元，被依違反貪瀆治罪條例判刑2年10月，並在高等法院高雄分院宣判前夕，撤回上訴而確定入監服刑。

法界人士表示，洪男突然撤回上訴，而願意入監服刑，可能在開庭過程中，發現法官恐從重改判，因此臨時採煞車。

判決書指出，2011年間，某國外公司向油機公司訂購特殊規格的6米車床，後來雖順利完工，但已超過當初簽訂的兩年期限，公司不但未出售車床，還被依違約遭罰，因此為減少損失，透過郭姓代理商向台電遊說，台電同意新購車床後，把開標、採購任務交給修護處機工課洪姓課長負責。

洪涉嫌以限制廠商資格、制定特殊產品規格等綁標方式，在2019年3月、10月間陸續辦理6米立式車床、2米半中型立式車床機台2件標案的招標作業，均為油機公司量身訂做，對方因而以總價1億560萬餘元得標。

油機公司收到台電核撥的工程款後，郭姓代理商與油機公司王姓總經理議定回扣為600萬元，並開立支票交予郭姓代理商兌現，但王、郭（均判緩刑定讞）只拿40萬元予洪姓課長。

洪員被雄檢依違背職務賄賂罪起訴，可判無期徒刑或10年以上有期徒刑，但院方改依最輕本刑5年以上的圖利罪論處，並因在偵查中自白減刑，判處有期徒刑2年10月，褫奪公權2年，他不服上訴。

高雄高分院進行準備程序和辯論庭時，合議庭曾告知洪員涉及違法行為，有可能觸犯違背職務賄賂罪，他是否因而在宣判前幾天撤回告訴，不得而知？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
非核展綠釀虧錢？台電：買綠電成本占比不到1成
2024/03/03 18:03

非核展綠釀虧錢？台電：買綠電成本占比不到1成
遭疑「超額發電」台電澄清：勿不懂裝懂誤導大眾
2024/03/02 16:32

遭疑「超額發電」台電澄清：勿不懂裝懂誤導大眾

永慶誠實徵文比賽 北中南同時開跑
自由開講》找出協和電廠替代方案的共識
2024/03/01 09:43

自由開講》找出協和電廠替代方案的共識
台電攜日商推淨零！大林電廠2030年混氨 年減9千噸碳排
2024/02/29 12:28

台電攜日商推淨零！大林電廠2030年混氨 年減9千噸碳排

市場仍動盪 布局雙B債券可以很淡定！
大逆轉！ 被控偽造收據詐領補助 前伸港鄉長曾煥彰二審無罪
2024/01/25 15:40

大逆轉！ 被控偽造收據詐領補助 前伸港鄉長曾煥彰二審無罪
台電大林廠傳採購弊案 2人羈押禁見
2024/01/24 18:07

台電大林廠傳採購弊案 2人羈押禁見
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播