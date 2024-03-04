友欠債不還竟上銬 男子私法正義下場慘了

彰化謝姓男子不滿友人欠債不還，竟將友人雙手上銬加以拘禁，彰化地院審理，依涉犯妨害自由罪，判處有期徒刑4月。（資料照）

2024/03/04 22:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化謝姓男子不滿賴男欠錢不還，竟拿出手銬將賴男雙手銬住，並用鐵鍊扣住手銬，拘禁在房間內限制自由，幸好賴男趁其不注意，破壞鐵鍊後逃到屋外救援，警方到場後趕緊將他帶往消防隊，用破壞剪剪斷才解圍。彰化地院審理，認為謝男私行拘禁剝奪人身自由，涉犯妨害自由罪，判處有期徒刑4月。

判決書指出，賴男向謝男借錢未還，謝男（27歲）多次索討未果便決定執行私法，2022年4月，謝男先相約賴男在住處碰面，隨即再找來李男駕駛車輛至住處會合，當賴男一到場，謝男立即拿出欲藏好的鋼製手銬將他雙手銬住，然後由李男開車至謝男另一租屋處，將賴男關進房間裡，限制行動，為免賴男逃出，謝男還用一條大鐵鍊將手銬扣住。

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判決書指出，賴男遭拘禁一天一夜，才趁隙破壞鐵鍊逃出屋外求救，附近民眾見狀協助報警，警方到場後也無法解開手銬，於是將他載往附近消防隊，利用破壞剪將手銬剪開，隨後警方也循線逮到謝男。

法官審理，謝男曾因強盜等案件，被判刑5年9月，案發前3年才出獄，未料又因金錢債務糾紛，對他人上銬並妨害其行動自由，犯後態度狡猾，直到地院調查證據完畢才坦承犯行，因此依共同犯剝奪他人行動自由罪，判處4月徒刑。

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