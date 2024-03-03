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高雄男縱火燒樹辯稱「燒螞蟻」 附近住戶怒已報案6次

陳男凌晨在發生火警的樹前徘徊。（民眾提供）

陳男凌晨在發生火警的樹前徘徊。（民眾提供）

2024/03/03 12:09

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區建國一路一處巷弄內，今天（3日）上午7點左右，有住戶發現住家對面一株樹冒煙悶燒，查看監視器發現1名男子在凌晨1點多時步行路過，曾在樹旁及一旁的變電箱下點火，疑似火苗造成樹木悶燒，警方上午10點多逮到縱火的陳男（43歲），他辯稱是在燒螞蟻，不過住戶氣罵該處多次遭隨意大小便和縱火，已報案6次。

據了解，遭陳男縱火的這株樹，在2021年、2022年當地住戶曾報案5次，包括被隨意大小便，並有2次為疑似縱火引發悶燒的情形，只是因監視畫面不清楚，未抓到嫌犯。

今天一早住戶又發現樹木在悶燒，趕緊報案處理，並以水澆熄火花，經查監視器後，發現凌晨1點多陳男在附近排徊，並於樹下和變電箱下點火，疑似火苗未滅，直到上午7點樹木冒煙才驚覺遭縱火並報警處理，幸火勢很快撲滅，未造成傷亡及財物損失。

轄區三民一分局指出，經調閱監視器影像，發現於凌晨時陳男疑在案發地玩火，警方立即成立專案小組，火速於報案後3小時，於上午10點10分許在建國二路商旅前發現陳男，遂將其查獲到案，並於身上查獲二級毒品安非他命，陳男向警方供稱，自己不是縱火，是在燒螞蟻，全案將依刑法公共危險罪及毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。

陳男也在一旁的變電箱下點火。（民眾提供）

陳男也在一旁的變電箱下點火。（民眾提供）

警方上午10點左右，在建國二路逮捕縱火燒樹的陳男，並從其身上找到毒品安非他命。（民眾提供）

警方上午10點左右，在建國二路逮捕縱火燒樹的陳男，並從其身上找到毒品安非他命。（民眾提供）

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