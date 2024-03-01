員林行道樹4死命案偵破！不滿落葉影響油漆工程 包商花1200「買兇」殺樹

彰化縣員林市員林大道日前發生4株水黃皮行道樹遭鑽孔灌毒枯死。（記者陳冠備攝）

2024/03/01 12:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市員林大道日前發生四株水黃皮行道樹遭鑽孔灌毒枯死事件，員林分局獲報後全力查緝，查出林姓工程包商因不滿行道樹落葉經常飛入工地，影響現場油漆工程品質，竟以1200元雇用張姓男子「買兇殺樹」，張男則以手動鑽孔機對行道樹打洞後灌入年年春農藥，進而讓路樹枯萎，難以存活。全案依妨害公務、毀損等罪嫌偵辦。

彰化「溪湖—溪州糖鐵國家綠道」日前才傳出有21棵路樹遭拔皮、鑽洞毒死，目前仍未揪出兇手，但相隔不久員林市員林大道又傳出有4株水黃皮行道樹也慘遭毒手，由於兩地犯案手法且時間相近，員林市公所得知立即報警。

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警方表示，獲報後立即組成專案小組查緝，經調閱相關錄影器畫面發現，一月底至二月中期間，張男（63歲）3次駕駛一農用拼裝車到現場，並持鑽孔機具對路樹破壞，其行跡可疑於是循線查緝，進而逮捕主嫌林男（49歲）。並在處所起出作案用手動鑽孔機1支及已使用過殘留農藥（年年春）等空瓶。

警方表示，據林男供稱，因在附近進行工地施工，每次塗完油漆，一旁路樹落葉就會吹進工地，造成剛塗漆好的牆面毀損，覺得不堪其擾，因此想到破壞路樹來一勞永逸，得知從事回收業的張男缺錢，因此以1200元雇用他殺樹，而張男再以手動鑽孔機鑽孔樹幹，每株鑽3孔後再灌入農藥年年春，使路樹逐漸枯萎致死。

警方表示，全案訊後將林、張兩人依《刑法》「損壞公務員職務上掌管之物品」之妨害公務罪、毀損罪等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，另也依違反《彰化縣樹木自治條例》移送彰化縣政府裁處。

警方在張男處所起出作案用手動鑽孔機1支及已使用過殘留農藥（年年春）等空瓶。（民眾提供）

張男駕駛農用拼裝車到場行兇。（民眾提供）

林姓工程包商因不滿行道樹落葉經常飛入工地，影響現場油漆工程品質，竟以1200元雇用張男「買兇殺樹」。（資料照）

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