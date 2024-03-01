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貨車撞進分駐所 警政署長：從優撫卹因公殉職警員

八堵分駐所長鄧毓薰晚間緊急找來吊車，將車重達2.715頓的小貨車拖出。 （記者林嘉東攝）

八堵分駐所長鄧毓薰晚間緊急找來吊車，將車重達2.715頓的小貨車拖出。 （記者林嘉東攝）

2024/03/01 04:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻昨晚在值班台值勤，遭1輛高速衝進分駐所、男子簡通亮駕駛的小貨車撞死，因公殉職。警政署長黃明昭在慰問簡的家屬後，今天（1）日凌晨1時許趕到派出所受損狀況，除要求基隆市警局要對因公傷亡的蘇員從優撫卹外，一定要釐清簡男的犯案動機。

昨晚10時許，34歲男子簡通亮駕剛竊得的小貨車，高速撞進基隆市警三分局八堵分駐所，將值班台的值勤的24歲警員蘇昱鴻活活撞死後，棄車逃逸，跑進派出所旁的暖暖平交道後，遭迎面駛來的火車撞死。

八堵分駐所長鄧毓薰晚間緊急找來吊車，將車重達2.715噸的小貨車拖出後，清掃滿地玻璃碎片，整理被撞爛的值班台，分駐所鐵捲門也受損，只好拉下鐵門進行修繕。

警政署長黃明昭獲知這起重大治安事件，釀成值勤警員殉職後，立即趕赴基隆長庚醫院慰問蘇昱鴻家屬；凌晨1點半又趕到八堵分駐所瞭解分駐所受損狀況。

署長黃明昭表示，他對同仁值勤被罪無可赦的嫌犯開車撞死感到不捨與非常心痛，對歹徒犯行不可原諒；他指示基隆市警察局一定要釐清歹徒的犯案動機與原因，要對因公傷亡同仁從優辦理撫卹，另外要全力協助蘇姓同仁家屬治喪。

此外，他也責令各縣市警察局加強各駐地安全維護，值勤同仁要時時注意駐地狀況，隨時應變，同仁值勤要特別注意安全。

肇事的小貨車拖出後，警方清掃滿地玻璃碎片，整理被撞爛的值班台，派出所的鐵捲門也拉下準備修繕。 （記者林嘉東攝）

肇事的小貨車拖出後，警方清掃滿地玻璃碎片，整理被撞爛的值班台，派出所的鐵捲門也拉下準備修繕。 （記者林嘉東攝）

警政署長黃明昭（左）今天凌晨1時許到基隆市警三分局八堵分駐所瞭解受損狀況，指示所長鄧毓薰（右）盡快恢復分駐所運作外，盡力協助蘇姓同仁家屬辦理後事。（記者林嘉東攝）

警政署長黃明昭（左）今天凌晨1時許到基隆市警三分局八堵分駐所瞭解受損狀況，指示所長鄧毓薰（右）盡快恢復分駐所運作外，盡力協助蘇姓同仁家屬辦理後事。（記者林嘉東攝）

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