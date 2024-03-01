貨車衝入分駐所警員不治 駕駛逃逸遭火車撞擊亡

2024/03/01 02:36

〔中央社〕一輛小貨車昨天晚間突然衝入基隆市警察局第三分局八堵分駐所，蘇姓警員受到劇烈撞擊，送醫急救後宣告不治，肇事駕駛簡姓男子棄車逃逸，在暖暖平交道遭台鐵區間車撞擊身亡。

根據監視器畫面顯示，小貨車昨天晚間10時1分突然衝入八堵分駐所，撞破大門後高速撞上值班台，造成2名警員受傷，24歲蘇姓警員傷勢嚴重，送抵基隆長庚醫院時已失去生命徵象，經搶救後仍回天乏術，24歲廖姓女警左腿、右額頭受到擦傷。

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警方調查，34歲簡姓男子肇事後棄車逃逸，奔向鐵軌逃竄，在暖暖平交道遭台鐵區間車撞擊當場死亡，而肇事小貨車為失竊車輛，在新北市貢寮區遭人竊取，警方在車上並未發現毒品。

鐵路警察局台北分局七堵派出所於昨天晚間11時30分完成蒐證，今天凌晨0時許將簡男遺體搬離現場，今天凌晨1時2分台鐵全線恢復雙向通車。

警政署長黃明昭、基隆市長謝國樑和基隆市警察局長翁群能得知後，前往醫院慰問家屬。

謝國樑受訪表示，蘇姓警員是名英俊挺拔的警員，對於發生這起事件感到非常難過，一定會從優撫卹並盡全力協助家屬後續事宜。至於簡男為何要駕車衝撞分駐所，翁群能表示，目前還不能論斷，全案尚待釐清。

黃明昭指出，對於嫌犯開小貨車衝撞分駐所，導致蘇姓警員重傷不治感到心痛和不捨，警政署會從優撫卹，並全力協助辦理治喪事宜，另要求基隆市警局儘速釐清犯案動機，他並譴責犯嫌罪大惡極，不可原諒，深感可惡至極，也提醒警員提高警覺。

黃明昭說，經初步瞭解，犯嫌有幻聽、幻覺和攻擊他人情形，曾在2月就醫，另警方查出犯嫌有吸毒情形，目前應可排除犯嫌因為被告發收到罰單，衍生報復警員行為。（編輯：楊昭彥）1130301

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