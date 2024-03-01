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陪就醫竟撬開繳費機偷現金 住院也要偷1週犯2案都被逮

35歲郭姓男子利用深夜少人時，撬開安南醫院自動繳費機偷走2萬5900元現金。（警方提供）

35歲郭姓男子利用深夜少人時，撬開安南醫院自動繳費機偷走2萬5900元現金。（警方提供）

2024/03/01 00:20

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第三分局和順派出所於2月26日接獲安南醫院護理師報案指機車上的手機架不見了，員警調閱監視器發現是1名住院的郭姓男病患（35歲）下手行竊，訊後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦；無獨有偶，警方查出郭男曾在19日深夜撬開醫院的自動繳費機偷取2萬5900元，連自己生病住院了也要偷，讓員警痛斥他不知悔改！

和順派出所警員唐仲亞、劉還鍵於2月26日受理護理師報案後，即調閱監視器畫面追查，發現在2月25日凌晨0時許，有1名男子在報案人停放的機車旁徘徊，待無人時即行竊手機架後騎乘機車逃逸。警方追查釐清竊嫌身分是安南醫院住院病患35歲的郭姓男子。

警方還查出郭男曾於2月19日陪友人至安南醫院就診時，趁深夜時分撬開醫院的「自動繳費機」竊取2萬5900元台幣，遭和順所查獲，沒想到郭男不知悔改，連自己因病住院了，還能竊取他人機車的手機架，訊問筆錄也在病房內完成，讓承辦員警哭笑不得。

南市警三分局呼籲民眾，切勿心存僥倖以身試法，防制竊盜是警察重點工作，民眾若發現周遭有可疑人、事、物，應設法記下特徵並即撥打110報案電話報警查辦不法案件。

南市三分局警方從監視器發現35歲郭姓男子站在失竊受害的護理師機車身旁。（警方提供）

南市三分局警方從監視器發現35歲郭姓男子站在失竊受害的護理師機車身旁。（警方提供）

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