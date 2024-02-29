球星戴維斯涉傷害前妻 開庭辯稱「無傷害犯意」

球星戴維斯（右）因涉傷害前妻，29日到桃園地院出庭。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/02/29 22:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣籃壇首名歸化球員、新北國王球員Q.戴維斯，去年與前妻在桃園市中壢警分局青埔派出所前發生拉扯衝突，被依家暴傷害罪起訴，桃園地院今（29日）開審理庭，戴維斯不認罪，辯稱並無傷害犯意，只是一時疏忽，而戴維斯前妻則拒絕調解，言詞辯論終結，法院諭知全案3月28日宣判。

戴維斯因此案被PLG聯盟禁賽20場、罰款35萬元，已於今年2月期滿，但因他在農曆年間重感冒，直到昨天才與傷癒歸隊的林書豪，一起作客新竹御頂攻城獅隊主場。

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今日庭訊重點，主要針對案發時，戴維斯與前妻在派出所外發生衝突細節，以及戴維斯是否為了搶孩子，有拉扯前妻右手等細節逐一釐清，戴維斯出庭辯稱，當時無傷害犯意，只是一時疏忽；而在隔離室的前妻證稱，事發太突然，她為了抱緊孩子，對當時的拉扯或細節不太記得，但爆發衝突的前1秒，戴維斯曾說「孩子明晚8點30分後才能送回」，她回應「希望你按照協議時間按時送回」，戴卻回罵她「笨婊子」，然後從後方衝過來搶孩子。

審判長建議，孩子逐漸長大，亦需父親關愛，希望雙方有調解可能，戴維斯前妻則以類似狀況一愛發生，戴維斯也違反規定，在不能探視的時間出現在學校，不願調解。

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