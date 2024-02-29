為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

球星戴維斯涉傷害前妻 開庭辯稱「無傷害犯意」

球星戴維斯（右）因涉傷害前妻，29日到桃園地院出庭。（記者鄭淑婷翻攝）

球星戴維斯（右）因涉傷害前妻，29日到桃園地院出庭。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/02/29 22:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣籃壇首名歸化球員、新北國王球員Q.戴維斯，去年與前妻在桃園市中壢警分局青埔派出所前發生拉扯衝突，被依家暴傷害罪起訴，桃園地院今（29日）開審理庭，戴維斯不認罪，辯稱並無傷害犯意，只是一時疏忽，而戴維斯前妻則拒絕調解，言詞辯論終結，法院諭知全案3月28日宣判。

戴維斯因此案被PLG聯盟禁賽20場、罰款35萬元，已於今年2月期滿，但因他在農曆年間重感冒，直到昨天才與傷癒歸隊的林書豪，一起作客新竹御頂攻城獅隊主場。

今日庭訊重點，主要針對案發時，戴維斯與前妻在派出所外發生衝突細節，以及戴維斯是否為了搶孩子，有拉扯前妻右手等細節逐一釐清，戴維斯出庭辯稱，當時無傷害犯意，只是一時疏忽；而在隔離室的前妻證稱，事發太突然，她為了抱緊孩子，對當時的拉扯或細節不太記得，但爆發衝突的前1秒，戴維斯曾說「孩子明晚8點30分後才能送回」，她回應「希望你按照協議時間按時送回」，戴卻回罵她「笨婊子」，然後從後方衝過來搶孩子。

審判長建議，孩子逐漸長大，亦需父親關愛，希望雙方有調解可能，戴維斯前妻則以類似狀況一愛發生，戴維斯也違反規定，在不能探視的時間出現在學校，不願調解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
PLG》Q.戴維斯家暴遭起訴 國王：配合聯盟調查
2023/07/14 22:27

PLG》Q.戴維斯家暴遭起訴 國王：配合聯盟調查
PLG》籃壇首名歸化球員戴維斯派出所前拉扯前妻 桃檢傷害罪起訴
2023/07/14 13:59

PLG》籃壇首名歸化球員戴維斯派出所前拉扯前妻 桃檢傷害罪起訴

重磅建設推進桃園 北客竹科人獨愛這區
球星戴維斯違家暴法 10萬交保
2023/05/14 05:30

球星戴維斯違家暴法 10萬交保

白沙屯媽祖加持 勇腳紀念酒限量開跑
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播