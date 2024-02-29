台南喜樹部落查獲近3公斤安毒 警：夠1萬人次吸食
2024/02/29 20:27
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第六分局灣裡派出所員警結合霹靂小組幹員，近日在南區喜樹部落1處巷弄民宅查獲60餘歲的郭姓毒品人口涉持有3大包、共近3公斤的安非他命毒品。員警咋舌地說，在市區較偏遠的部落竟藏有如此大量安毒，估計市價上千萬元，可供1萬人次吸食，若流入市面或校園毒害學生，危害甚大。
南市警六分局灣裡所員警長期深耕警勤區，獲報喜樹地區1名60餘歲的郭姓男子（有吸毒等多項素行紀錄）疑似意圖販賣持有大量毒品，警方掌握情資後，不敢大意，立即佈線查訪。
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近日專案員警見時機成熟，結合市警局霹靂小組特殊任務警力，持台南地院核發的搜索票前往郭男的住處埋伏，待確認郭男人在屋內，隨即由霹靂小組幹員持破壞器材破門攻堅入內。郭男當時還傻眼問警方怎會找上門來？
查緝員警搜索時，先在郭男住處冰箱內找到約300公克的冰糖，當時員警心想如果這冰糖是毒品，那數量就很嚇人了；沒想到，警方搜索到2樓房間床頭櫃內，赫見有3大包與1小包的安非他命毒品成品，經以測量儀器檢測，總重量達2900多公克，數量多到讓員警咋舌。
雖然郭男否認有販毒情事、辯說這些安毒都是他自己要吸食的。警方對其供詞採保留態度，訊後仍依意圖販賣持有毒品罪嫌，將他移送檢方偵辦，並全力向上溯源追查這批毒品的來源。
南市警六分局長林獻力表示，本案大量毒品未流入市面造成危害前，同仁能在最短時間內掌握線索、積極追查，起獲毒品，並將持有毒品的主嫌查緝到案，免去這批毒品外流市面荼毒民眾身心。