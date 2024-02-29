台南喜樹部落查獲近3公斤安毒 警：夠1萬人次吸食

南市六分局專案員警在郭男的住處床頭櫃內查獲近三公斤重的安非他命毒品。（警方提供）

2024/02/29 20:27

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第六分局灣裡派出所員警結合霹靂小組幹員，近日在南區喜樹部落1處巷弄民宅查獲60餘歲的郭姓毒品人口涉持有3大包、共近3公斤的安非他命毒品。員警咋舌地說，在市區較偏遠的部落竟藏有如此大量安毒，估計市價上千萬元，可供1萬人次吸食，若流入市面或校園毒害學生，危害甚大。

南市警六分局灣裡所員警長期深耕警勤區，獲報喜樹地區1名60餘歲的郭姓男子（有吸毒等多項素行紀錄）疑似意圖販賣持有大量毒品，警方掌握情資後，不敢大意，立即佈線查訪。

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近日專案員警見時機成熟，結合市警局霹靂小組特殊任務警力，持台南地院核發的搜索票前往郭男的住處埋伏，待確認郭男人在屋內，隨即由霹靂小組幹員持破壞器材破門攻堅入內。郭男當時還傻眼問警方怎會找上門來？

查緝員警搜索時，先在郭男住處冰箱內找到約300公克的冰糖，當時員警心想如果這冰糖是毒品，那數量就很嚇人了；沒想到，警方搜索到2樓房間床頭櫃內，赫見有3大包與1小包的安非他命毒品成品，經以測量儀器檢測，總重量達2900多公克，數量多到讓員警咋舌。

雖然郭男否認有販毒情事、辯說這些安毒都是他自己要吸食的。警方對其供詞採保留態度，訊後仍依意圖販賣持有毒品罪嫌，將他移送檢方偵辦，並全力向上溯源追查這批毒品的來源。

南市警六分局長林獻力表示，本案大量毒品未流入市面造成危害前，同仁能在最短時間內掌握線索、積極追查，起獲毒品，並將持有毒品的主嫌查緝到案，免去這批毒品外流市面荼毒民眾身心。

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南市六分局專案員警在郭男的住處床頭櫃內查獲近三公斤重的安非他命毒品。（警方提供）

南市六分局員警在郭男的住處床頭櫃內查獲近三公斤重的安非他命毒品。（警方提供）

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