為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

羅東南昌街、清潭路口科技執法3/1啟用 汽車未停讓行人罰6千

羅東鎮南昌街與清潭路口是宜蘭縣交通違規熱點，縣警局建置全縣第11處科技執法設備，3月1日啟用。（宜蘭縣議員謝家倫提供）

羅東鎮南昌街與清潭路口是宜蘭縣交通違規熱點，縣警局建置全縣第11處科技執法設備，3月1日啟用。（宜蘭縣議員謝家倫提供）

2024/02/29 17:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮南昌街與清潭路口建置的科技執法設備，將在明天（1日）啟用，取締闖紅燈、違規停車、車輛未停讓行人。縣議員謝家倫反映，南昌街路樹遮蔽行車視線，恐造成執法爭議，警方今天研議後同意西往東行駛車輛，未停讓行人項目暫不舉發。

羅東鎮南昌街與清潭路口，鄰近羅東博愛及聖母醫院、羅東國小、開元市場，是宜蘭縣交通違規熱點，縣警局在此建置全縣第11處科技執法設備，透過AI（人工智慧）偵測及車牌辨識系統，全天候自動偵測違規車輛，闖紅燈處1800到3600元罰鍰，違規停車900元，車輛未停讓行人方面，違規汽車處6000元。

這處科技執法設備啟用前夕，縣議員謝家倫發現，羅東博愛醫院門診大樓前方的南昌街路口整排路樹枝葉茂盛，當地紅綠燈僅在尖峰時段運作，多數時間閃黃燈，西往東方向行駛的駕駛人可能因路樹遮蔽行車視線，未在第一時間看到行人，導致來不及停讓而吃上罰單。

謝家倫說，他不反對設置科技執法，但在南昌街路樹視線還沒改善前，建議暫緩車輛未停讓行人執法項目，另外，羅東聖母醫院前方橫越南昌街的斑馬線，號誌設置不完整，希望儘速處理。

縣警局交通隊與縣府交通處今天開會協調，針對羅東鎮南昌街西往東行駛的車輛，暫不舉發未停讓行人項目，紅綠燈運作時間從原先的上午6點半到8點、上午11點半到下午1點、下午4點到6點，明天起調整為上午6點到晚上8點，至於羅東聖母醫院前方的斑馬線，交通處將增設行人專用號誌燈，提醒用路人注意安全。

羅東南昌街與清潭路口的路樹（右）恐遮蔽行車視線，西往東行駛車輛未停讓行人項目暫不舉發。（宜蘭縣議員謝家倫提供）

羅東南昌街與清潭路口的路樹（右）恐遮蔽行車視線，西往東行駛車輛未停讓行人項目暫不舉發。（宜蘭縣議員謝家倫提供）

羅東聖母醫院前方的斑馬線將增設行人專用號誌燈。（宜蘭縣議員謝家倫提供）

羅東聖母醫院前方的斑馬線將增設行人專用號誌燈。（宜蘭縣議員謝家倫提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台2線三貂角路段3/1起實施區間測速 逆向超車也會抓
2024/02/26 13:26

台2線三貂角路段3/1起實施區間測速 逆向超車也會抓
科技執法 宜蘭羅東博愛、聖母醫院路口 3/1上路
2024/02/20 16:17

科技執法 宜蘭羅東博愛、聖母醫院路口 3/1上路

重磅建設推進桃園 北客竹科人獨愛這區
科技執法來了！高鐵台南站前U型接客區 2/23正式取締
2024/02/15 22:04

科技執法來了！高鐵台南站前U型接客區 2/23正式取締
國道開車不要摸手機 小心3張千元鈔飛了
2024/02/09 12:21

國道開車不要摸手機 小心3張千元鈔飛了

白沙屯媽祖加持 勇腳紀念酒限量開跑
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播