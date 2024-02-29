羅東南昌街、清潭路口科技執法3/1啟用 汽車未停讓行人罰6千

羅東鎮南昌街與清潭路口是宜蘭縣交通違規熱點，縣警局建置全縣第11處科技執法設備，3月1日啟用。（宜蘭縣議員謝家倫提供）

2024/02/29 17:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮南昌街與清潭路口建置的科技執法設備，將在明天（1日）啟用，取締闖紅燈、違規停車、車輛未停讓行人。縣議員謝家倫反映，南昌街路樹遮蔽行車視線，恐造成執法爭議，警方今天研議後同意西往東行駛車輛，未停讓行人項目暫不舉發。

羅東鎮南昌街與清潭路口，鄰近羅東博愛及聖母醫院、羅東國小、開元市場，是宜蘭縣交通違規熱點，縣警局在此建置全縣第11處科技執法設備，透過AI（人工智慧）偵測及車牌辨識系統，全天候自動偵測違規車輛，闖紅燈處1800到3600元罰鍰，違規停車900元，車輛未停讓行人方面，違規汽車處6000元。

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這處科技執法設備啟用前夕，縣議員謝家倫發現，羅東博愛醫院門診大樓前方的南昌街路口整排路樹枝葉茂盛，當地紅綠燈僅在尖峰時段運作，多數時間閃黃燈，西往東方向行駛的駕駛人可能因路樹遮蔽行車視線，未在第一時間看到行人，導致來不及停讓而吃上罰單。

謝家倫說，他不反對設置科技執法，但在南昌街路樹視線還沒改善前，建議暫緩車輛未停讓行人執法項目，另外，羅東聖母醫院前方橫越南昌街的斑馬線，號誌設置不完整，希望儘速處理。

縣警局交通隊與縣府交通處今天開會協調，針對羅東鎮南昌街西往東行駛的車輛，暫不舉發未停讓行人項目，紅綠燈運作時間從原先的上午6點半到8點、上午11點半到下午1點、下午4點到6點，明天起調整為上午6點到晚上8點，至於羅東聖母醫院前方的斑馬線，交通處將增設行人專用號誌燈，提醒用路人注意安全。

羅東南昌街與清潭路口的路樹（右）恐遮蔽行車視線，西往東行駛車輛未停讓行人項目暫不舉發。（宜蘭縣議員謝家倫提供）

羅東聖母醫院前方的斑馬線將增設行人專用號誌燈。（宜蘭縣議員謝家倫提供）

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