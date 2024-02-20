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科技執法 宜蘭羅東博愛、聖母醫院路口 3/1上路

宜蘭縣清潭路與南昌街路口，增設科技執法。（圖由宜蘭縣警局提供）

宜蘭縣清潭路與南昌街路口，增設科技執法。（圖由宜蘭縣警局提供）

2024/02/20 16:17

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東博愛、聖母醫院一帶，南昌街與清潭路路口將實施科技執法，3月1日正式上路，取締項目包含闖紅燈、違規停車及車輛未停讓行人。

宜蘭縣現有10處路口實施科技執法，宜蘭市3處、羅東鎮2處、頭城鎮2處、礁溪鄉、蘇澳鎮及三星鄉各1處，前年8月起陸續啟用。

各路口交通特性各異，取締項目也不同，包含闖紅燈、直行車占用轉彎車道、跨越雙白線、未禮讓行人、機車未依規定兩段式左轉、汽車占用機慢車停等區、快車道右轉彎、機車未依規定兩段式左轉、違規停車、闖磅、跨越雙黃線、特定時段禁行大貨車等。

截至今年2月14日，宜警總計取締8萬4461件，罰鍰估計達7601萬4900萬元，與啟用前的同期資料相比，事故發生率下降17.5％，效果顯著。

縣警局今年在羅東鎮清潭路與南昌街路口，新增1處執法路口，3月1日實施；原本白漆條紋的行人穿越道，改成綠底白漆的行人穿越道，視線上更為醒目。

警方表示，該路口鄰近開元市場、羅東國小、聖母醫院及博愛醫院，屬於易肇事熱點，採購民眾、學童、病患等行人多，車流量也大，加上違規停車與人車爭道，易導致交通雍塞，影響救護車通行，為減少事故機會，因此採用科技執法。

警方表示，科技執法設備，透過AI偵測及車牌辨識等系統，全天候自動偵測違規車輛資料，再由員警人工審核，再行舉發；請駕駛人行經路口，減速慢行，禮讓行人，並依標誌、標線、號誌指示行駛，如需停車，請多加利用周邊停車場和路邊停車格。

原本白漆條紋的行人穿越道，改成綠底白漆的行人穿越道，視線上更為醒目。（圖由宜蘭縣警局提供）

原本白漆條紋的行人穿越道，改成綠底白漆的行人穿越道，視線上更為醒目。（圖由宜蘭縣警局提供）

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