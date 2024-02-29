司法院學霸級處長辭職 高院法官何君豪回鍋接任

新任司法院資訊處處長何君豪。（記者吳政峰翻攝）

2024/02/29 17:14

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院法官邱士賓不只是法界少數理工科出身，更具有台大資工、台大科際整合法律學兩個研究所碩士背景，堪稱學霸級法官，去年獲司法院長許宗力欽點出任資訊處長，因生涯規劃，邱士賓選擇2月辭去法官，遺缺由同為學霸級、曾任資訊處長的高等法院法官何君豪回鍋接棒，今起生效。

邱士賓就讀交大資工系，畢業後考上台大資工所，學成進入業界服務，再考上台大科法所，拿到碩士後又考取最難考的公職「司法官」，51期結業，分發至台北地院服務。

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頂著理工、法律出身的雙碩士學霸光環，邱士賓兩度被延攬至資訊處辦事，去年更獲許宗力欽點升任資訊處長。邱一上任就遇到AI生成判決、裁判書錯誤隱匿不公開等重大議題，雖然這些議題多與刑事廳、司法行政廳有關，但立法院備詢時，他仍扛起責任接受立委詢答，替司法院化解危機。

因生涯規劃，邱士賓兩度辭任法官，日前終獲司法院高層點頭同意放人；許宗力則商請曾任資訊處長的何君豪回鍋接棒，繼續強化資訊設備。

何君豪也是理工學霸，為台北商專會計科畢業、政大資訊科學系碩士、政大法律系博士、台灣科技大學資訊管理系博士、台北商業大學財經學院博士班肄業，司法官班32期結業。

司法院表示，何君豪在高院時審理過張國政和張國煒間的確認遺囑無效訴訟、台新金控和財政部間關於彰化銀行經營權爭議的訴訟，風評很好，所以請其接任資訊處長。

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