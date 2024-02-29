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囂張！北檢大門外聚眾滋事大亂鬥 高院斥目無法紀判9人有罪

前年台北地檢署門口竟出現聚眾滋事大亂鬥事件，高院斥「目無法紀」，今將9人判刑。（記者楊國文攝）

前年台北地檢署門口竟出現聚眾滋事大亂鬥事件，高院斥「目無法紀」，今將9人判刑。（記者楊國文攝）

2024/02/29 16:28

〔記者楊國文／台北報導〕許姓退休警官與吳姓女子分手後有金錢糾紛，前年5月許男赴台北地院出庭時，北聯幫成員黃琝翔帶人貼身保護，吳女則撂人而爆發衝突，當晚竟在北檢大門口分持刀械、辣椒水等物爆發大亂鬥場面，雙方人馬均被到場的警方逮捕，高等法院斥責目無法紀，但考量雙方達成和解，今依刑法「意圖供行使之用而攜帶兇器及危險物品，在公共場所聚集三人以上，下手實施強暴罪」，判黃男7月、伍文杰、周紘瑋各1年徒刑，另6人亦判刑。

黃琝翔等人涉嫌在北市博愛特區之內的北檢、北院共用的大門口，公然鬥毆，甚至有人嗆對方稱「砍死你」，囂張程度相當罕見，其挑釁公權力的引起檢警高層震怒及重視，北檢特別在起訴書中大加撻伐「藐視司法」。

台北地院審理後，今依刑法第150條第2項「意圖供行使之用而攜帶兇器及危險物品，在公共場所聚集三人以上，下手實施強暴罪」判伍文杰、周紘瑋各2年、黃琝翔、王柏勝、陳柏竣各1年徒刑，至於郭政賢、林上恩、陳泰瑋、蔡光達均無罪；此外，傷害罪部份，經撤回告訴，均判決不受理。

全案上訴後，高等法院認為，伍文杰、周紘瑋、黃琝翔等人僅因朋友義氣，持各式凶器、危險物品聚眾在北檢門口滋事，不僅目無法紀，漠視司法公權力的威信，且集結車輛4部、人數在10人以上，所形成暴力威脅情緒或氛圍所營造之攻擊狀態外溢、蔓延之可能性甚高，嚴重危害安寧與社會安全，惟審酌雙方達成和解，今改判伍文杰、周紘瑋各1年、黃琝翔7月、王柏勝、陳柏竣各6月徒刑，可易科罰金。

另外，一審判郭政賢、林上恩、陳泰瑋、蔡光達4人均無罪，高院認定判決不當，將4人均改判3月徒刑，可易科罰金。

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