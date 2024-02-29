小雞哭哭！新加坡豪乳網紅自導自演砸蛋秀 法官裁定最重罰「3萬」

新加坡籍網紅鄭咏儀（33歲、Kiara Kitty）在高雄自導自演砸蛋秀被法官裁罰3萬元。（翻攝IG）

2024/02/29 16:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕新加坡籍網紅鄭咏儀（33歲、Kiara Kitty）日前來台徒步環島，卻在高雄自導自演遭怪婦砸雞蛋事件，引起社會譁然，警方依違反社維法送辦，高雄地院簡易庭法官認為她散布謠言足以影響公共安寧，裁定處罰她最高罰鍰3萬元。

鄭女在本月初來台挑戰徒步環島，她聲稱9日行經高雄市前鎮區街頭時，遭一名婦人胡亂砸雞蛋，她在直播中滿臉驚恐、驚呼連連，相關畫面透過網路播送後，被電視新聞台製作為標題「新加坡網紅遭砸蛋」等新聞，鄭女還接受媒體記者訪問，謊稱已向警方報案。

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由於新聞播出後引發民眾高度關注，警方介入調查後，發現鄭女和新加坡籍助手薛錦祥（33歲）自導自演砸蛋秀，他們到案後也坦承犯行，警方訊後依違反社維法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

高雄簡易庭受理後，法官認為，鄭、薛兩人在影片中表演被砸蛋，表情驚恐，且在新聞台報導中，有民眾看完影片後受訪，也被他們所欺騙，誤認「高雄治安真的很差」、「警方查不到報案紀錄，難導警察又吃案？」等反應，可認定兩人違序行為已影響公共安寧，因此裁罰鄭女3萬元、薛男2萬元，可抗告。

不過，鄭女已於2月26日離境，除了移民署依「禁止外國人入國作業規定」第5點第9項規定「其他有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞，禁止入國2年至5年」外，行政執行署高雄分署也表示，鄭、薛兩人依法要在裁處確定日起10天內繳清罰，若逾期未繳款，警方可移送行政執行，有效期限為10年。

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