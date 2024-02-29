宜縣清潔隊員「替友省2026元」私運垃圾 丟了飯碗還被訴

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

2024/02/29 15:58

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣詹姓男子過去在蘇澳鎮公所清潔隊服務，因私下替兩名友人載運施工產生的事業廢棄物，幫助他們規避2026元垃圾處理費用，被清潔隊發現，詹男見東窗事發，到宜蘭地檢署自首。檢察官調查偵結，依違反貪污治罪條例起訴詹男。

起訴書指出，根據宜蘭縣一般廢棄物及一般事業廢棄物清除處理收費辦法，清運及處理一般事業廢棄物，須收取費用，詹姓清潔隊員卻受李姓友人請託，前年四度在非執勤時間，開公務用垃圾車到龍德工業區工廠，非法清運李姓友人、洪姓人士施工產生的一般事業廢棄物。

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此外，詹姓隊員為了規避一般事業廢棄物的焚化費用，刻意延後載運前一天的鎮民生活垃圾，將李姓友人的一般事業廢棄物混入，載運至宜蘭縣利澤焚化廠焚化，非法載運量總計555公斤。

據了解，由於垃圾車一般不會至工業區收運垃圾，民眾見了覺得有異，於是通報公所，公所清潔隊調閱行車紀錄器，才發現此事，隔年終止與其的勞動契約。

詹姓隊員見東窗事發，向宜蘭地檢署檢察官自首。檢方調查，根據宜縣收費辦法，一般事業廢棄物的焚化處理費為每1000公斤2050元，鄉鎮市公所清除費為每1000公斤1600元。詹男私運的555公斤垃圾，公部門總計應收2026元，詹男卻圖利友人，依貪污治罪條例起訴。

但檢方考量，詹男尚未被偵查犯罪機關或公務員知悉之下，就向檢察官自首並坦承犯行，且不法利益在5萬元以下，建請法官從輕量刑。

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