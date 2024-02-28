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4年多性侵猥褻稚齡繼女183次 狼父判12年

一名工人狼父性侵、猥褻小繼女，台南地院合併判12年徒刑。示意圖。（資料照）

一名工人狼父性侵、猥褻小繼女，台南地院合併判12年徒刑。示意圖。（資料照）

2024/02/28 15:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名男工人與育有1名小女兒小芳（化名）的婦人結婚，彼此同住在一屋簷下，小芳成了男工人的繼女與性玩物。這名充滿狼性的男工人竟從2018年5月繼女念小學四年級後到2022年12月初的4年多期間，對小芳伸狼爪性侵或猥褻共183次，台南地院合併判這名狼父12年有期徒刑。

此案會爆發開來，還是男工人察覺繼女另有交往對象，質問繼女後並告知女兒就讀的學校，校方老師詢問小芳交往對象問題，小芳才向老師吐露長期遭到繼父性侵害的悲慘歷程，老師與社工通報後，小芳與其母對男工人提出控訴；後來小芳母親也跟男工人離婚。

判決指出，2018年5月初起，當時小芳就讀小學四年級下學期，一直到她念小學五年級上學期時，那時小芳仍是未滿14歲的幼女，男工人涉在與小芳同住的住家，違反繼女意願，強行摸女方胸部與下體等身體各部位，至少猥褻20次得逞。

接著從2019年3月初（小芳讀小學五年級上學期）到2022年11月初（小芳尚未滿14歲之前），除期間有5個多月小芳與母親短暫搬離男工人住家，其他的時間，男工人以約每週1次、每月4次的頻率在住處房間、浴室或工作室等處，違反小芳意願，以其性器官或手指插入繼女的下體，估算至少強制性交158次。

此外，從2022年11月初（小芳滿14歲之後）到同年12月5日止，男工人同樣對已滿14歲的小芳，以每週1次的頻率、違反繼女意願，以自己性器官侵入繼女的性器官，前後有5次得逞。統計這名狼父4年多來性侵、猥褻繼女的次數至少共有183次；此案還可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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