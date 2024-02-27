殯葬業搞傳銷違法吸金23億 名下百坪商辦3314萬拍賣

「台灣生活事業股份有限公司」涉違反銀行法吸金23億元，公司名下135坪商辦下月5日拍賣。（行政執行署高雄分署提供）

2024/02/27 12:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕知名殯葬業者「台灣生活事業股份有限公司」2016年遭檢調查獲涉違反銀行法吸金23億元，集團董座張峻豪被判刑9年定讞，公司名下位於高市民生路的135坪商辦，被雄檢委託給行政執行署高雄分署進行拍賣，但拍賣價格太高，2度流標後，下月5日將進行3度拍賣，起拍價3314萬元，目前已吸引多組投資客準備下手搶進。

高雄分署指出，台灣生活事業股份有限公司因違反銀行法，設計推銷三專案契約，並非法收受契約客戶存款，即犯罪所得合計達23億餘元，該公司用犯罪所得購買的不動產，經法院審理判決宣告沒收確定，並由雄檢囑託高雄分署予以變價拍賣，拍賣建物坐落地段極佳，位於該商辦7樓，共有3個單元，拍定後依現況點交，是新興區難得一見的好物件。

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此外，澎湖籍漁船「正一號」2017年涉嫌從中國廈門外海走私二級毒品大麻花，市值高達3億9600萬元，台南地檢署囑託拍賣這艘漁船；高雄分署指出，「正一號」於2000年建造，總噸位為22.04噸，拍賣價格為61萬2千元，相關建物與船舶的外觀、內部照片，可至分署官網不動產拍賣公告專區閱覽，歡迎有興趣的民眾投標。

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