東港交岔路口今年已3死車禍超過去年 警方明起大執法

東港鎮內車禍事故示意圖，非指新聞內案件。（記者陳彥廷攝）

2024/02/26 21:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣警局東港分局統計去年轄區內「交岔路口」交通事故數，全年死亡事故2件，但今年至今還不滿2個月，卻已發生3件超過去年全年，引發交通安全疑慮，東港警分局為抑止交通亂象，預告明天起將於熱點路口及好發重點時段進行交通大執法，警方強調，駕駛人路口應停讓並減速慢行，維護你我交通安全。

東港警分局統計去年轄內交通事故資料，發現其中道路型態為「交岔路口」的交通事故發生468件，其中死亡事故發生數為2件，不過，今年至今同為「交岔路口」的交通事故計發生56件，比例差不多，但死亡事故卻已發生3件，是遠超去年轄內6個鄉鎮的總數，且還全部發生於東港鎮，東港鎮交通是格外引發關注。

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台灣去年遭外國媒體封為「行人地獄」，也讓用路安全議題躍上檯面，東港鎮的這3起死亡車禍則發生在交岔路口以車輛車禍為主，警方為有效防制交通事故發生，將從明天起至2月29日連3天交通大執法，在易肇事的熱區路段執行交通守望及稽查勤務，針對重點違規加強交通執法。

警方表示，今年前3起交岔路口的死亡車禍，主要肇因為用路人行經路口時，並未注意左右來車或未停讓所致，警方呼籲，若是號誌為閃紅、黃燈，閃紅燈方向者務必於路口停等讓幹線道車優先通行後認為安全時才得續行，閃黃燈方向者則是必須放慢速度注度左右來車再行通過，強調大執法最主要目的是為提升所有用路人的交通安全。

至於無號誌路口，警方表示，駕駛人應培養停讓、禮讓行人的駕駛習慣，且行人不違規等培養亦是重要的工作，外出除審酌自身身體狀況以外，無論徒步或者駕駛機車、汽車，隨時保持「防禦駕駛」概念對於任何潛在危險保持警覺；東港警分局指出，東港鎮外的五鄉也會同步加強執法力道，並同時於公告處所執行測速照相，針對超速違規逕行舉發，請駕駛人務必依限行駛不超速，安全才是回家唯一的路。

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