8天撞死3人 彰化和美警大執法3天抓169件交通違規

和美警分局大執法3天抓169件交通違規，其中以闖紅燈、超速最多。（警方提供）

2023/10/16 21:19

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣線西鄉在短短8天內發生3名機車騎士撞死事件，和美警分局從14日起至16日連續3天交通大執法，統計到今晚7點為止，共取締重大違規132件、紅燈右轉6件、其他違規31件，總計高達169件交通違規，其中又以闖紅燈、超速占多數，呼籲民眾行車應隨時注意前方路狀，勿搶快而超速，尤其進入路口一定要放慢車速，注意車輛、行人，避免搶快而導致交通事故發生。

這3起死亡車禍分別在9月28日機車與轎車在線西鄉發生碰撞，機車騎士送醫急救多日後，仍傷重不治。10月5日2名男子共乘機車行經線西鄉時，撞上1塊遭小犬颱風吹到路中的床墊，其中1人傷重死亡。10月11日1輛機車與休旅車在線西鄉路口碰撞，機車騎士送醫不治。

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和美警分局指出，這3起死亡車禍，肇事原因分別為閃紅燈未停讓、超速與闖紅燈。因此，為了讓民眾建立良好與正確的行駛習慣，除了宣導防禦駕駛的重要性外，也透過連續3天在和美地區的交通大執法，呼籲民眾行車要遵守交通規則。

經過3天大執法，截至今晚7點為止，總計169件交通違規件數中，以闖紅燈、超速占最多，其餘分別是逆向行駛、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、機車未依規定兩段式左轉、酒駕、蛇行與惡意逼車。

和美警分局大執法3天抓169件交通違規。（警方提供）

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