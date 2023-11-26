嚇阻砂石車違規！土城警今年祭6123件罰單 年增914件

新北市警土城分局今年至11月底，對大型車祭出6123張超載、超速等違規罰單。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/26 16:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區承天路、忠義路一帶常被用路人爆料砂石車違規亂象頻仍，經本報今天獨家報導，土城警分局即日起規劃交通大執法專案勤務，一連四天針對土城區砂石車六大違規路段，展開4天交通大執法；土城警分局統計，今年1月至11月底，共對大型車開出6123張違規罰單，其中包括281件超載，較去年同期多出914件，宣示警方加強執法決心。

土城警分局長謝龍富表示，警方今起針對砂石車及大型車輛出入頻繁路段，如承天路與忠義路段、中央路三段89巷與忠承路口、忠承路與忠義路、金城路3段與延吉街口、中華路1段與裕民路口、青仁路與青隆路口等路段沿線設置攔查點，強勢攔查取締，宣示決不放縱大車違規，維護用路人安全。

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據警方統計，土城分局2023年1月至11月22日，取締砂石車違規高達6123件，其中包括281件違規超載、37件違規超速、68件闖紅燈及5737件其他交通違規，與去年同期比較，取締大車總件數增加914件，其中超載增加189件、超速增加4件、闖紅燈增加3件。

警方透露，因砂石車頻傳違規超載、違停紅線，土城分局警方除平日對大型車易違規區域加強巡邏及舉發，也因為派出所員警落實舉發違規，獲柯姓民眾認可，表示只要

報警，頂埔所員警都立即趕往取締，一段時間車輛違停狀況明顯改善，柯姓民眾還帶

飲料、麵包到派出所慰勞員警執法辛苦。

土城分局長謝龍富表示，針對轄內大型車常違規路段，將結合活動式地磅，編排專案勤務，並將砂石車違規列為重點取締項目，提醒駕駛人務必遵守道路交通安全規則，避免影響其他用路人行車安全，又能避免自身荷包大失血；依「道路交通管理處罰條例」規定，汽車裝載貨物超過核定總重量、總聯結重量者，嚴重者可處數十萬元罰鍰，另行經設有地磅處所五公里內路段，拒絕過磅者，處新台幣9萬元罰鍰，並得強制其過磅，壓制超載亂象。

大型車超載、超速等違規罰單，較去年同期多出914張。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警土城分局今年至11月底共祭出6123張超載、超速等違規罰單，嚇阻砂石車違規。（記者吳仁捷翻攝）

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