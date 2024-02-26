用DMT竄改中國詐欺電話佯稱大學有標案 13包商噴飛400萬

警方查扣的DMT設備。（警方提供）

2024/02/26 16:46

〔記者許國楨／台中報導〕有歹徒架設「數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）」機房，除以「猜猜我是誰」技倆行騙，也佯稱是大學採購職員以有標案為由，搭配假包商競標，藉此讓真包商信以為真騙匯定金，陸續有13名包商因此上當，計遭詐金額400萬元，案經刑事局中打循線破獲，逮捕2嫌送辦。

刑事局為有效遏阻網路電信詐欺犯罪，由打詐「情資研析中心」分析國內詐騙電話大數據資料庫，根據近期「猜猜我是誰」詐騙類型發生案件犯罪模式分析，發現有非法「數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）」機房在中、南部地區流竄，分派中部打擊犯罪中心查緝。

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中打六隊報請屏東地檢署指揮後，與屏東縣、高雄市、桃園市警方共組專案小組偵辦，追查發現DMT機房位在屏東縣屏東市海豐街一帶出租套房，偵蒐確認出確切地址、房號及犯嫌身分後，去年11月7日，前往高雄大寮拘提吳男（41歲）到案，另前往屏東市DMT機房執行搜索，查扣仍在運作中的DMT設備，向上溯源查獲姚姓共犯（39歲）到案。

警方指出，根據165專線報案紀錄，統計該扣案DMT設備，將來自中國的詐騙電話加以竄改後，顯示國內行動門號發話詐騙被害人，自去年8月起至查獲日止，共有26名民眾遇詐匯款，損失金額千萬元，其中除了以「猜猜我是誰」技倆行騙，也發現該詐騙機房話術鎖定各類工程包商為目標。

騙徒佯稱是中南部多所公私立大學的採購承辦職員，藉口認識包商後，再以學校臨時有百萬元標案，工期緊迫為由，向該名包商探詢，期間再介紹其他佯裝是小包商的同夥，與包商合作或競標，騙取13名包商匯款定金，被害金額在數十萬元間，總金額達400萬元，全案訊後依詐欺罪嫌移送法辦，檢方命吳5萬元交保，姚因另涉他案，已發監執行。

刑事局呼籲，「猜猜我是誰」詐騙案件是以亂槍打鳥方式撥打電話給民眾，佯裝多時不見之好友或親人與被害人通話數日，等取信被害人後加入LINE好友後，再以資金周轉不靈或急需借款等話術進行詐騙；民眾如接獲不明電話號碼，聲音聽似久未連絡的親友，要求「重新輸入電話加LINE時」，就要提高戒心，務必透過其他管道聯繫本人查證，以防詐騙，如有任何疑問，可撥打165或110專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將吳男拘提到案。（警方提供）

DMT詐騙機房流程示意圖。（警方提供）

詐團佯稱是大學採購職員有標案，藉此行騙工程包商。（警方提供）

經清查有13名包商上當，被詐金額400萬元。（警方提供）

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