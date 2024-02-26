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錢櫃女員工誤噴酒精！里長雙眼受傷求償502萬 二審判決出爐

邱奕承主張到錢櫃被誤噴酒精，向黃姓服務生與錢櫃提告求償。（資料照）

邱奕承主張到錢櫃被誤噴酒精，向黃姓服務生與錢櫃提告求償。（資料照）

2024/02/26 13:19

〔記者溫于德／台北報導〕台北市臥龍里里長邱奕承4年前疫情期間到錢櫃KTV唱歌，被黃姓女服務生誤拿酒精噴到額頭，導致雙眼受傷，他決定提告求償502萬多元。一審原判被告應連帶賠償邱3萬多元，錢櫃另須給付懲罰性違約金3萬多元；邱不服，上訴要求被告應再賠償495萬多元，然被二審判決駁回，不過二審准他以「適用法規顯有錯誤為由」，將全案上訴至最高法院。

邱奕承是在2020年4月15日凌晨1時許，前往錢櫃消費，黃女卻誤將酒精當作額溫槍，朝他的額頭按壓，造成他雙眼受有瀰漫性角膜炎、乾性角膜炎併角膜糜爛，以及視力也下降等傷害。後來，黃女被依過失傷害罪判處拘役45日、得易科罰金4萬5000元定讞。

邱奕承另透過民事求償向黃女與錢櫃索賠醫療費、未來每月以自體血液萃取的生長因子治療費用、勞動能力減損、精神慰撫金等，共251萬多元，再要求錢櫃給付懲罰性違約金251萬多元，總計求償502萬多元。

被告透過律師解釋，錢櫃已盡力執行監督員工職務，有制定相關傳染性疾病防疫手冊，也拍攝影片教導員工替消費者測量體溫及引導消費者消毒手部，否認過失；至於邱會罹患乾眼症，可能是因為他自身體質、用眼習慣、雷射手術後遺症、工作及女友相處的壓力、長期失眠等原因所致，與這次事件無關。

一審簡易庭根據病歷、醫院鑑定報告等證據，指黃女誤噴酒精導致邱男角膜炎，但邱男事故發生前已有乾眼症，故邱男其餘傷害無法認定與誤噴酒精具因果關係，因此在黃女誤噴、錢櫃有監督過失情況下，判被告應連帶賠償邱男醫藥費、精神慰撫金共3萬8641元。

一審也指，錢櫃身為企業經營者，疏未選任審慎的員工對消費者進行量測體溫，且事故發生後，又未立即當場提供大量的生理食鹽水或清水對邱男沖洗，以降低邱男可能的受傷程度，代表錢櫃也有過失，命錢櫃應再賠償懲罰性違約金3萬8641。

然邱男不服，上訴繼續求償其餘495萬多元。二審台北地院說明，根據他事故當天與3日內的就醫紀錄，只能認定他的眼角膜受到傷害，但無法認定其乾眼等症狀與「誤噴」事故有關，故駁回他的上訴，不過，北院準他以「適用法規顯有錯誤為由」，將全案上訴至最高法院。

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