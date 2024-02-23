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老婆年薪500萬！他領32k被岳父看不起：認為就是吃軟飯

男網友表示自己從事低薪工作，一直被岳父和親戚看不起；示意圖。（資料照）

男網友表示自己從事低薪工作，一直被岳父和親戚看不起；示意圖。（資料照）

2024/02/23 23:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友發文分享，妻子是年薪快500萬的女主管，而自己只是領32k低薪，雖然薪水和學歷都遠遠無法和妻子比較，但原PO仍努力想做好家庭主夫的角色，卻始終被岳父和親戚看不起，認為他就是吃軟飯，他坦言「感覺自己毫無成就感，不知道存在的價值」。

據男網友在「Dcard」發文指出，妻子目前是年薪快500萬的女主管，而自己只是從事32K低薪工作，原PO直言，32K的工作連自己都不一定能養活，更不要說兩個小孩，所以小孩該如何教育，到買日常生活用品等大小事，都是由妻子決定，小孩也都是跟妻子同姓，而自己出個門也被嚴格監控，「許多事情不做被嫌棄，做了妻子不滿意還是被嫌棄」。

原PO透露，自己努力想做好家庭主夫的角色，但岳父和親戚卻始終看不起他，認為原PO就是吃軟飯的廢物，並直言「結婚七年了，我感覺毫無成就感，不知道存在的價值」。

原PO無奈說道，「已經習慣了家庭生活，又怕離婚自己的收入無法生存，也拿不到小孩監護權，也只能繼續勉強忍耐。」

該貼文引起網友留言回應，「再給你重選一次，你一定還是選500萬太太」、「女方沒錢容易被隨便對待，有錢又讓男方困擾，人生好難」、「你痛苦是因為你太廢但又不想承認」、「你有沒有想過一切都是自己的選擇？」、「你就把家庭好好顧好，男主內女主外，也沒有不可以」。

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