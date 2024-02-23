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澎湖外海查獲走私1公噸K他命！2嫌羈押 檢方隻字未提「洩密」爭議

澎湖地檢署指揮偵辦，查獲快艇運毒愷他命1公噸。（澎湖地檢署提供）

澎湖地檢署指揮偵辦，查獲快艇運毒愷他命1公噸。（澎湖地檢署提供）

2024/02/23 12:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署昨宣布海上攔截毒品，今發出新聞稿，內容僅表示2嫌今（23）日聲押獲准，查獲近1公噸愷他命，並要「溯源斷根」。但其實消息提前走漏，上游私梟早已逃之夭夭，對於洩密之責隻字未提，追查斷線，反而表列洋洋灑灑各有功單位，引發議論。

澎湖地檢署表示，全案由檢察官吳巡龍指揮海巡署偵防分署澎湖查緝隊、艦隊分署第八海巡隊、金馬澎分署第七岸巡隊、法務部調查局中部地區機動工作站、澎湖縣調查站、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊、彰化縣政府警察局鹿港分局、南投縣警察局竹山分局等單位組成專案小組。

經長期縝密蒐證，掌握被告陳姓、吳姓嫌疑人涉嫌駕駛快艇至澎湖外海接運毒品事證後，派遣海巡艦艇出海查緝，22日凌晨0時許發現可疑快艇，並扣得第三級毒品愷他命45袋（毛重共計946.67公斤）。

案經檢察官訊問陳姓、吳姓嫌疑人後，認被告2人涉有運輸第三級毒品罪之嫌疑重大，且有事實足認被告2人有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，經漏夜向澎湖地院聲請羈押禁見，業經澎湖地院於今日凌晨裁定准許。

澎湖地檢署表示，後續地檢署將秉持行政院頒布之「新世代反毒策略2.0」揭示之查緝重點，積極「溯源斷根」，從嚴追查毒品幕後集團，以維國民身心健康，共創無毒家園。

不過，此案緝毒消息提前曝光，不僅上游追查斷線，連突擊搜索2名嫌疑人住家、親友處，也未傳出有任何所獲，全案恐將斷了線索。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

涉嫌走私的快艇，早已抵押給放貸集團。（記者劉禹慶攝）

涉嫌走私的快艇，早已抵押給放貸集團。（記者劉禹慶攝）

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