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辛酸！他28歲離奇失蹤44年 找到時已72歲

王姓民眾於28歲時離奇失蹤，44年間渺無音訊，日前無意間被警方發現路倒昏迷，今年已高齡72歲，白髮蒼蒼，當年報案的養母也已過世，令警方不勝唏噓。 （警方提供）

王姓民眾於28歲時離奇失蹤，44年間渺無音訊，日前無意間被警方發現路倒昏迷，今年已高齡72歲，白髮蒼蒼，當年報案的養母也已過世，令警方不勝唏噓。 （警方提供）

2024/02/23 12:30

〔記者湯世名／彰化報導〕少小離家老大回！王姓男子28歲時離奇失蹤，44年間杳無音訊，就在家中長輩逐一凋零之際，彰化警方今年農曆年前發現1名老翁路倒昏迷，送醫救回一命，意外查出他就是失蹤通報協尋長達44年的王男，今年已高齡72歲，白髮蒼蒼，當年報案的養母也早已過世，令警方不勝唏噓。

彰化縣警局今年農曆春節期間訂定「協尋失蹤人口返家團圓暨協助弱勢家庭轉介社福單位執行計畫」，幫助95個家庭找回走失的親人返家團圓，協助弱勢家庭轉介社福單位扶助148件，成果豐碩。

其中1件讓警方備感驚訝的是，和美警分局今年農曆春節前夕，在轄區發現1名倒臥路旁昏迷不醒的老翁，將老翁火速送往台中童綜合醫院治療，幸運撿回一命，警方進一步查詢其身分背景時，赫然發現他竟然被通報協尋長達44年之久，當年離奇失蹤時還是28歲的小伙子，如今竟已是高齡72歲的老翁，白髮蒼蒼，老態龍鍾。不過當警方進一步要與王姓老翁的家屬聯繫時，卻發現當年向警方通報協尋的養母早已在2014年過世，令人不勝唏噓。

彰化縣警局防治科指出，據他們了解，王姓民眾當年離奇失蹤後，都在和美地區活動，以打零工為生，從未有人把他與失蹤人口做聯想；由於當年僅王翁與養母相依為命，在養母過世後已無親屬，因此已交由台中社工單位接手後續處理。這起失蹤協尋案，堪稱彰化縣通報失蹤最久最終又順利尋回的案例，令警方也覺得不可思議。

彰化縣警局今年農曆春節，幫助95個家庭找回走失的親人返家團圓，家屬激動擁抱。（警方提供）

彰化縣警局今年農曆春節，幫助95個家庭找回走失的親人返家團圓，家屬激動擁抱。（警方提供）

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