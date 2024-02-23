台東1學童今早到校拿掃具 遭青竹絲咬頭送醫急救

台東海端鄉一所國小學童今早拿掃具時，被青竹絲攻擊頭部。圖非本案青竹絲。（呂縉宇提供）

2024/02/23 10:03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣海端鄉一所國小今天早上7點多發生青竹絲攻擊學生事件，一名4年級男生在工具間拿掃把準備做晨間清掃時，被躲在掃把的青竹絲咬中頭部，導護老師聽到哀號後，立即將他送往海端消防分隊，再由救護車急送關山慈濟醫院施打血清，過程迅速，學童已無礙，但為確保安全，仍轉送馬偕醫院觀察處置。

該校黃姓校長表示，已經啟動校安通報，也找到這條青竹絲，拍照給關山慈濟醫院判定確認蛇種，因是保育類動物，並未將它打死，而是由老師捕捉後移到校外野放，同時，已對全校師生進行安全宣導，明天還將請人全面巡查校園。

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今天早上7點半左右，這所學校學生陸續到校，展開晨間清掃工作，4年級一位男生到工具間伸手要拿掃把，竟被躲在掃把上的青竹絲迅雷不及掩耳速度攻擊，因為他的身高正好與青竹絲躲的位置等高，蛇直接攻擊頭部，牠被咬中後大叫，導護老師聽到，迅速趕到，第一時間通報119，為爭取時間，同步送往附近的海端消防分隊，消防局指揮中心同步向關山慈濟醫院確認有青竹絲血清，學童被送抵分隊後，救護車隨即送往關慈。

在一方送醫的同時，校內老師很快找到青竹絲，拍照後傳送給關慈急診室醫師，確認是青竹絲無誤，立即施打血清，學童雖然受到驚嚇，但意識清楚。

生態工作者呂縉宇說，青竹絲是溫馴的蛇類，不會主動攻擊，但在受到驚擾的情況下會咬人，因是劇毒，立即送醫是最好的處置方法。

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