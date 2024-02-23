為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台東1學童今早到校拿掃具 遭青竹絲咬頭送醫急救

台東海端鄉一所國小學童今早拿掃具時，被青竹絲攻擊頭部。圖非本案青竹絲。（呂縉宇提供）

台東海端鄉一所國小學童今早拿掃具時，被青竹絲攻擊頭部。圖非本案青竹絲。（呂縉宇提供）

2024/02/23 10:03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣海端鄉一所國小今天早上7點多發生青竹絲攻擊學生事件，一名4年級男生在工具間拿掃把準備做晨間清掃時，被躲在掃把的青竹絲咬中頭部，導護老師聽到哀號後，立即將他送往海端消防分隊，再由救護車急送關山慈濟醫院施打血清，過程迅速，學童已無礙，但為確保安全，仍轉送馬偕醫院觀察處置。

該校黃姓校長表示，已經啟動校安通報，也找到這條青竹絲，拍照給關山慈濟醫院判定確認蛇種，因是保育類動物，並未將它打死，而是由老師捕捉後移到校外野放，同時，已對全校師生進行安全宣導，明天還將請人全面巡查校園。

今天早上7點半左右，這所學校學生陸續到校，展開晨間清掃工作，4年級一位男生到工具間伸手要拿掃把，竟被躲在掃把上的青竹絲迅雷不及掩耳速度攻擊，因為他的身高正好與青竹絲躲的位置等高，蛇直接攻擊頭部，牠被咬中後大叫，導護老師聽到，迅速趕到，第一時間通報119，為爭取時間，同步送往附近的海端消防分隊，消防局指揮中心同步向關山慈濟醫院確認有青竹絲血清，學童被送抵分隊後，救護車隨即送往關慈。

在一方送醫的同時，校內老師很快找到青竹絲，拍照後傳送給關慈急診室醫師，確認是青竹絲無誤，立即施打血清，學童雖然受到驚嚇，但意識清楚。

生態工作者呂縉宇說，青竹絲是溫馴的蛇類，不會主動攻擊，但在受到驚擾的情況下會咬人，因是劇毒，立即送醫是最好的處置方法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
捕蛇達人巧遇「小青」笑稱「端午過了才現身」
2023/07/03 09:42

捕蛇達人巧遇「小青」笑稱「端午過了才現身」
「台灣最衰的蛇」現身八卦山 青蛇、青竹絲靠這3點區分
2023/06/18 07:09

「台灣最衰的蛇」現身八卦山 青蛇、青竹絲靠這3點區分

石材專業後盾 松益發讓首購族享尊榮
超大膽！叩頭蟲「與蛇同行」 穩站赤尾青竹絲頭上
2021/04/14 22:02

超大膽！叩頭蟲「與蛇同行」 穩站赤尾青竹絲頭上
測量員山區昏迷送醫不治 竟是被「青竹絲」咬耳朵
2020/11/12 21:33

測量員山區昏迷送醫不治 竟是被「青竹絲」咬耳朵
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播