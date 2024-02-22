阿里山公路聯結車事故橫占路面 一度單線雙向通行

阿里山公路聯結車事故一度橫占路面，影響車流。（民眾提供）

2024/02/22 10:44

首次上稿 09:44

更新時間 10:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台18線阿里山公路38.9公里近嘉130鄉道路口處，今天上午9點左右有輛聯結車行經大彎道時疑失控右前輪卡山溝，整個車身橫占路面，僅剩容小車通行的縫隙，嚴重影響通行，上、下山路線回堵塞車，員警在場指揮小車單線雙向通車，並連絡拖吊車前來處置，直到10點10分拖吊離去，才恢復雙向正常通車。

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中埔警分局初步調查，42歲許姓男子獨自駕駛大型聯結車沿台18線西往東上山方向行駛至事故路段時，許某駕車操作不慎拋錨在路中，造成交通僅可外側單線通行，幸好許男未有受傷情事，經警方協助聯絡大型拖吊車到場後，於10點10分左右將該大型聯結車拖吊離去，目前交通已恢復雙向正常通車，另詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔分局呼籲嘉義阿里山公路彎道眾多，部分山路蜿蜒陡峭，請用路人行駛途中遇有車輛故障熄火等狀況時，切勿驚慌，可先逐漸降低車速，並將車輛行駛停靠於路邊安全處所，同時開啟車輛警示燈及於車輛後方擺放故障警示牌，以維護行車安全。

阿里山公路聯結車事故一度橫占路面，僅容小車勉強通行。（警方提供）

阿里山公路聯結車事故一度橫占路面，已恢復全線暢通。（警方提供）

阿里山公路聯結車事故一度橫占路面，目前恢復全線暢通。（警方提供）

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