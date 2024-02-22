為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

阿里山公路聯結車事故橫占路面 一度單線雙向通行

阿里山公路聯結車事故一度橫占路面，影響車流。（民眾提供）

阿里山公路聯結車事故一度橫占路面，影響車流。（民眾提供）

2024/02/22 10:44

首次上稿 09:44
更新時間 10:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台18線阿里山公路38.9公里近嘉130鄉道路口處，今天上午9點左右有輛聯結車行經大彎道時疑失控右前輪卡山溝，整個車身橫占路面，僅剩容小車通行的縫隙，嚴重影響通行，上、下山路線回堵塞車，員警在場指揮小車單線雙向通車，並連絡拖吊車前來處置，直到10點10分拖吊離去，才恢復雙向正常通車。

中埔警分局初步調查，42歲許姓男子獨自駕駛大型聯結車沿台18線西往東上山方向行駛至事故路段時，許某駕車操作不慎拋錨在路中，造成交通僅可外側單線通行，幸好許男未有受傷情事，經警方協助聯絡大型拖吊車到場後，於10點10分左右將該大型聯結車拖吊離去，目前交通已恢復雙向正常通車，另詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔分局呼籲嘉義阿里山公路彎道眾多，部分山路蜿蜒陡峭，請用路人行駛途中遇有車輛故障熄火等狀況時，切勿驚慌，可先逐漸降低車速，並將車輛行駛停靠於路邊安全處所，同時開啟車輛警示燈及於車輛後方擺放故障警示牌，以維護行車安全。

阿里山公路聯結車事故一度橫占路面，僅容小車勉強通行。（警方提供）

阿里山公路聯結車事故一度橫占路面，僅容小車勉強通行。（警方提供）

阿里山公路聯結車事故一度橫占路面，已恢復全線暢通。（警方提供）

阿里山公路聯結車事故一度橫占路面，已恢復全線暢通。（警方提供）

阿里山公路聯結車事故一度橫占路面，目前恢復全線暢通。（警方提供）

阿里山公路聯結車事故一度橫占路面，目前恢復全線暢通。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
撿手機釀禍？宜蘭拖板車連撞10車 16傷
2024/02/22 05:30

撿手機釀禍？宜蘭拖板車連撞10車 16傷
中職》去年不好的結果就是承擔 李振昌豁達看待合約年
2024/02/21 21:06

中職》去年不好的結果就是承擔 李振昌豁達看待合約年

掌握債市多頭行情
想睡覺自撞天橋橋墩 轎車騰空壓斷芭蕾女舞者1條腿
2024/02/21 14:47

想睡覺自撞天橋橋墩 轎車騰空壓斷芭蕾女舞者1條腿

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播