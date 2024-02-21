同一雙球鞋不同認定 內衣賊無罪變有罪

李姓男子自稱去移工宿舍賣化妝品，但被發現穿一雙有4條斜槓的鞋子，與監視器內相同，被警方懷疑他偷移工內衣。（資料照，記者王捷攝）

2024/02/21 22:22

〔記者王捷／台南報導〕李姓男子被懷疑在2年前去移工宿舍偷內衣，但監視器只拍到他戴口罩、帽子，穿著鞋身有4條斜槓圖紋的鞋子，他到案說明時，穿了同雙鞋子，不過李男否認犯罪，自稱是去賣化妝品，一審認為鞋子可能是巧合判他無罪，但檢方上訴後，二審卻為這「巧合」難採信，改以竊盜判拘役50天。

檢警認為，當司機的李男在2022年12月到移工宿舍偷走2名女移工的內衣，約一個月後他到案說明，表示有開車去移工宿舍，但是沒有進入宿舍行竊，只在宿舍外賣化妝品給移工。他2次到警分局應訊時，都穿了與監視器畫面拍到的同一雙鞋子，警方將這雙有4條斜槓裝飾的鞋子列為他犯案的證據。

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不過在一審時，法官認為4條斜槓裝飾的鞋不是很罕見，既然沒有積極證據，就不能排除有巧合存在，也無法說服法院形成有罪的心證，基於無罪推論原則，一審判處李男無罪。

檢察官上訴後，二審合議庭問了李男去賣化妝品的時間，李男自稱，平常移工的交通車在晚上7點到8點間會載移工返回宿舍，但他賣化妝品沒有固定時間，有時候5分鐘就賺500元，沒有認識的移工就會離開。

但二審法官覺得，李男在犯案當天是7點27分抵達，在7點37分離開，只賣了10分鐘，顯然有點不合常理，所以認定他行竊，判拘役50天。

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