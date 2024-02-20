嫁日多年趁過年返台訪友 7旬婦忘車停哪急哭了

警方迅速幫黃婦找到白色喜美轎車。（警方提供）

2024/02/20 20:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市7旬黃姓婦人遠嫁日本多年，最近趁農曆新年期間返台訪友，未料卻忘了車子停放地點，找了2小時未果，懷疑是否老人失智急的向友人哭訴，甚至一度激動落淚，警方獲報依據黃婦描述行車路線，順利在一處停車場尋獲車輛，黃婦這才破涕為笑「到東京我作導遊」，開心向員警致謝。

台中市第一分局西區所巡佐李國裕、警員沈楷鈞，前晚接獲72歲黃姓婦人報案，表示遠嫁日本多年未返台，這次特地返台過年並與朋友相聚，惟年過7旬久未開車，竟忘記愛車停在哪，加上對環境不熟悉，來來回回在西區大全街附近找車，時間長達2小時。

請繼續往下閱讀...

黃婦心急如焚地打電話給朋友哭訴，十分自責並懷疑是不是老人癡呆了，講到此不禁難過地眼眶泛淚，警方得知原委立即安撫黃婦情緒，並開著巡邏車沿路尋找，最終透過黃婦陳述印象中的最後行車路線，分析可能的停放位置，約莫10分鐘，即在西區自治街附近的停車場內找到該部白色喜美轎車。

黃婦此時開心說，原來就停在朋友家旁邊的停車場，過幾天就要回日本，還在擔心車子找不到該怎麼辦，「希望你們（警察）若有機會來日本東京，我很樂意當導遊」，黃姓婦人很感謝李、沈2員熱心協助，頻頻致電向友人稱讚台灣警察真的很貼心、工作又很有效率。

第一分局長鍾承志表示，民眾經常在情急下忘記停車地點，建議停車後可以利用身邊手機拍攝停車位置、周邊的環境或是門牌號碼，即能幫助回想停車位置，盡速找到愛車，如確認汽機車或物品遺失，可立即撥打110請求員警到場協助。

黃婦開心的與員警合影留念。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法