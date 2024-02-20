高市178名中階警官大調動 偵查隊長、督察組長、所長大換血
2024/02/20 19:01
〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局今午公布二線二、二線三星中階警官人事案，包括17個分局、刑大、保大、交大等單位，多達178位警官異動，尤以偵查隊長、所長大換血備受矚目，其中，六龜偵查隊長張峻華、刑大偵四隊長許湧洧因領導統御問題，分別改調刑大專員及警務正觀察，另刑大共有6人獲外派分局擔任偵查隊長。
高市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經局長林炎田召集3位副局長、主任秘書、督察長、人事室代理主任及刑事警 察大隊大隊長等相關業務主管召開人事評議會，就本局第六序列現 有及遞遺主管等職缺，經與會人員充分討論，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才 適所等考核情形通盤檢討，總計陞遷人員共計178 人，2 月23日報到。
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調動名單如下：
|編號
|新 任
|姓名
|原 任
|單 位
|職 稱
|單 位
|職 稱
|1
|三民第二分局督察組組長
|郭玄琳
|楠梓分局督察組組長
|2
|楠梓分局督察組組長
|林盈男
|鹽埕分局督察組組長
|3
|鹽埕分局督察組組長
|周豐隆
|訓練科教育股股長
|4
|訓練科教育股股長
|林龍霄
|防治科警務正
|5
|鳳山分局督察組組長
|楊名聲
|岡山分局督察組組長
|6
|岡山分局督察組組長
|陳炳禎
|林園分局督察組組長
|7
|林園分局督察組組長
|陳英中
|刑事警察大隊督察組組長
|8
|刑事警察大隊督察組組長
|潘宏炎
|督察室督察員
|9
|捷運警察隊督察組組長
|何昆霖
|督察室督察員
|10
|苓雅分局偵查隊隊長
|林建全
|左營分局偵查隊隊長
|11
|左營分局偵查隊隊長
|陳嘉宏
|三民第二分局偵查隊隊長
|12
|三民第二分局偵查隊隊長
|吳銘雄
|三民第一分局偵查隊隊長
|13
|三民第一分局偵查隊隊長
|林俊宏
|鹽埕分局偵查隊隊長
|14
|鹽埕分局偵查隊隊長
|胡斌
|刑事警察大隊偵查第七隊隊長
|15
|刑事警察大隊偵查第七隊隊長
|徐文鴻
|前鎮分局偵查隊隊長
|16
|前鎮分局偵查隊隊長
|陳正威
|岡山分局偵查隊隊長
|17
|岡山分局偵查隊隊長
|吳永彬
|刑事警察大隊偵查第五隊隊長
|18
|刑事警察大隊偵查第五隊隊長
|張益鈞
|刑事警察大隊經濟組組長
|19
|刑事警察大隊經濟組組長
|陳建成
|刑事警察大隊專員
|20
|鳳山分局偵查隊隊長
|陳世元
|刑事警察大隊偵查第二隊隊長
|21
|刑事警察大隊偵查第二隊隊長
|黃錦富
|鳳山分局偵查隊隊長
|22
|刑事警察大隊偵查第四隊隊長
|林士元
|仁武分局偵查隊隊長
|23
|仁武分局偵查隊隊長
|謝憲忠
|林園分局偵查隊隊長
|24
|林園分局偵查隊隊長
|王志銘
|刑事警察大隊偵查第八隊隊長
|25
|刑事警察大隊偵查第八隊隊長
|黃慶煌
|湖內分局偵查隊隊長
|26
|湖內分局偵查隊隊長
|歐承鑫
|刑事警察大隊專員
|27
|刑事警察大隊偵查第六隊隊長
|羅時強
|鼓山分局偵查隊隊長
|28
|鼓山分局偵查隊隊長
|宋國源
|小港分局偵查隊隊長
|29
|小港分局偵查隊隊長
|黃政義
|旗山分局偵查隊隊長
|30
|旗山分局偵查隊隊長
|李吉田
|刑事警察大隊偵查第六隊隊長
|31
|六龜分局偵查隊隊長
|吳國雄
|刑事警察大隊勤務指揮中心主任
|32
|刑事警察大隊勤務指揮中心主任
|李孟師
|少年警察隊副隊長
|33
|少年警察隊副隊長
|楊順益
|少年警察隊偵查組組長
|34
|少年警察隊偵查組組長
|吳政誼
|少年警察隊行政組組長
|35
|少年警察隊行政組組長
|謝正偉
|刑事警察大隊偵查組組長
|36
|刑事警察大隊偵查組組長
|陳義先
|刑事警察大隊專員
|37
|鹽埕分局勤務指揮中心主任
|林國樑
|鹽埕分局行政組組長
|38
|鹽埕分局行政組組長
|李禹嶔
|六龜分局保防組組長
|39
|六龜分局保防組組長
|張豐富
|行政科警務正
|40
|秘書室檔案股股長
|蕭翠端
|秘書室文書股股長
|41
|秘書室文書股股長
|吳新景
|前鎮分局民防組組長
|42
|前鎮分局民防組組長
|黃鼎元
|秘書室警務正
|43
|保防科資料股股長
|黃自強
|督察室督察員
|44
|婦幼警察隊行政組組長
|劉駿騫
|保安科警務正
|45
|三民第一分局交通組組長
|李俊杰
|鹽埕分局交通組組長
|46
|鹽埕分局交通組組長
|黃茂菘
|秘書室警務正
|47
|新興分局防治組組長
|林志誠
|三民第二分局防治組組長
|48
|三民第二分局防治組組長
|陳榮顯
|三民第二分局行政組組長
|49
|三民第二分局行政組組長
|林奇成
|鼓山分局行政組組長
|50
|鼓山分局行政組組長
|張育誠
|行政科警務正
|51
|三民第二分局交通組組長
|劉慶德
|交通警察大隊執法組組長
|52
|交通警察大隊執法組組長
|陳孟兒
|保安科警務正
|53
|三民第二分局保防組組長
|韓延政
|新興分局保防組組長
|54
|新興分局保防組組長
|李修志
|三民第二分局保防組組長
|55
|旗山分局民防組組長
|孫文上
|旗山分局保防組組長
|56
|旗山分局保防組組長
|林文副
|旗山分局勤務指揮中心主任
|57
|旗山分局勤務指揮中心主任
|柯麗芬
|旗山分局民防組組長
|58
|林園分局保防組組長
|盧東助
|鳳山分局秘書室主任
|59
|鳳山分局秘書室主任
|柯天鐘
|林園分局保防組組長
|60
|岡山分局民防組組長
|黃秋玲
|岡山分局勤務指揮中心主任
|61
|岡山分局勤務指揮中心主任
|李俊甫
|岡山分局民防組組長
|62
|督察室督察員
|林楓凱
|督察室警務正
|63
|督察室督察員
|王玉文
|督察室警務正
|64
|督察室督察員
|施東祈
|政風室警務正
|65
|刑事警察大隊專員
|李志祥
|犯罪預防科警務正
|66
|犯罪預防科警務正
|許湧洧
|刑事警察大隊偵查第四隊隊長
|67
|刑事警察大隊專員
|張峻華
|六龜分局偵查隊隊長
|68
|秘書室警務正
|施啟智
|三民第二分局交通組組長
|69
|外事科警務正
|吳育丞
|三民第二分局外事警務員
|70
|勤務指揮中心警務正
|王復綱
|犯罪預防科警務正
|71
|犯罪預防科警務正
|邱中均
|三民第二分局鼎金派出所警務員兼所長
|72
|行政科警務正
|許弘偉
|人事室警務正
|73
|秘書室警務正
|張博鈞
|三民第一分局警務員
|74
|督察室警務正
|方哲雄
|苓雅分局成功路派出所警務員兼所長
|75
|政風室警務正
|葉清泉
|鳳山分局成功派出所警務員兼所長
|76
|行政科警務正
|潘煜烽
|新興分局自強路派出所警務員兼所長
|77
|督察室警務正
|黃少軒
|楠梓分局右昌派出所警務員兼所長
|78
|保安科警務正
|黃正昇
|防治科警務正
|79
|防治科警務正
|黃耀霆
|秘書室警務正
|80
|秘書室警務正
|吳國志
|林園分局大寮分駐所警務員兼所長
|81
|保安科警務正
|郭駿成
|左營分局博愛四路派出所警務員兼所長
|82
|防治科警務正
|張輝文
|三民第一分局長明街派出所警務員兼所長
|83
|法制室警務正 （支援公共關係室）
|許世祺
|苓雅分局民權路派出所警務員兼所長
|84
|刑事警察大隊專員
|許志萍
|秘書室警務正
|85
|秘書室警務正 （支援刑事警察大隊）
|盛永華
|鳳山分局偵查隊警務員兼副隊長
|86
|鼓山分局偵查隊警務員兼副隊長
|林正斌
|仁武分局偵查隊警務員兼副隊長
|87
|仁武分局偵查隊警務員兼副隊長
|趙魯峯
|湖內分局偵查隊警務員兼副隊長
|88
|湖內分局偵查隊警務員兼副隊長
|蔡宥闓
|刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長
|89
|刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長
|朱壽華
|三民第一分局刑事警務員
|90
|三民第一分局刑事警務員
|郭志誠
|六龜分局偵查隊警務員兼副隊長
|91
|六龜分局偵查隊警務員兼副隊長
|曾智明
|楠梓分局刑事警務員
|92
|鳳山分局偵查隊警務員兼副隊長
|陳博文
|前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長
|93
|前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長
|吳秉勳
|旗山分局偵查隊警務員兼副隊長
|94
|旗山分局偵查隊警務員兼副隊長
|蘇吉利
|旗山分局警務員
|95
|交通警察大隊中隊長
|邱暐文
|三民第二分局警務員
|96
|小港分局警備隊隊長
|蘇立偉
|小港分局警務員（第八序列）
|97
|林園分局警備隊隊長
|柯一郎
|岡山分局彌陀分駐所警務員兼所長（第八序列）
|98
|旗山分局內門分駐所警務員兼所長
|陳正誠
|旗山分局建國派出所警務員兼所長
|99
|旗山分局建國派出所警務員兼所長
|鐘大偉
|六龜分局茂林分駐所警務員兼所長
|100
|林園分局林園派出所警務員兼所長
|翁瑞男
|林園分局刑事警務員
|101
|苓雅分局成功路派出所警務員兼所長
|林明龍
|鳳山分局文山派出所警務員兼所長
|102
|鳳山分局文山派出所警務員兼所長
|何佳龍
|三民第一分局督察員
|103
|鳳山分局成功派出所警務員兼所長
|莊學良
|鳳山分局埤頂派出所警務員兼所長
|104
|鳳山分局埤頂派出所警務員兼所長
|歐陽品
|刑事警察大隊警務員
|105
|新興分局自強路派出所警務員兼所長
|陳湧介
|交通警察大隊警務員
|106
|楠梓分局右昌派出所警務員兼所長
|陳昀辰
|楠梓分局翠屏派出所警務員兼所長
|107
|楠梓分局翠屏派出所警務員兼所長
|陳育民
|湖內分局路竹分駐所警務員兼所長
|108
|湖內分局路竹分駐所警務員兼所長
|邱善明
|湖內分局茄萣分駐所警務員兼所長
|109
|林園分局大寮分駐所警務員兼所長
|陳俊浤
|旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長
|110
|左營分局博愛四路派出所警務員兼所長
|蔡詒鋒
|三民第一分局十全路派出所警務員兼所長
|111
|三民第一分局十全路派出所警務員兼所長
|薛冠洲
|鳳山分局過埤派出所警務員兼所長
|112
|鳳山分局過埤派出所警務員兼所長
|馬百駿
|鳳山分局警務員
|113
|三民第一分局長明街派出所警務員兼所長（第七序列）
|鄭全順
|岡山分局壽天派出所警務員兼所長 （第八序列）
|114
|岡山分局壽天派出所警務員兼所長
|何季勲
|仁武分局警務員
|115
|三民第二分局鼎金派出所警務員兼所長
|李邦豪
|三民第二分局覺民路派出所警務員兼所長
|116
|三民第二分局覺民路派出所警務員兼所長
|張志忠
|鳳山分局五甲派出所警務員兼所長
|117
|鳳山分局五甲派出所警務員兼所長
|孫英哲
|鳳山分局鳳崗派出所警務員兼所長
|118
|鳳山分局鳳崗派出所警務員兼所長
|林元棟
|岡山分局永安分駐所警務員兼所長
|119
|苓雅分局民權路派出所警務員兼所長
|鄭慶璋
|苓雅分局三多路派出所警務員兼所長
|120
|苓雅分局三多路派出所警務員兼所長
|鄭煒
|仁武分局仁武派出所警務員兼所長
|121
|仁武分局仁武派出所警務員兼所長
|陳淵賜
|仁武分局大樹分駐所警務員兼所長
|122
|林園分局忠義派出所警務員兼所長
|陳證閎
|林園分局中庄派出所警務員兼所長
|123
|林園分局中庄派出所警務員兼所長
|楊元益
|林園分局忠義派出所警務員兼所長
|124
|三民第二分局警務員
|楊朝景
|三民第二分局督察員
|125
|三民第一分局警務員
|何威徹
|鼓山分局督察員
|126
|旗山分局警務員
|曾志宏
|左營分局警務員
|127
|鳳山分局警務員
|蔡建鋒
|苓雅分局警務員
|128
|三民第二分局警務員
|唐嘉穗
|鹽埕分局警務員
|129
|楠梓分局刑事警務員
|吳君沛
|仁武分局刑事警務員
|130
|小港分局警務員
|邱詠欽
|林園分局警務員
|131
|林園分局警務員
|石家彰
|交通警察大隊警務員
|132
|刑事警察大隊警務員
|嚴昭賜
|鳳山分局警務員
|133
|左營分局警務員
|謝依璇
|刑事警察大隊警務員
|134
|刑事警察大隊警務員
|林映秀
|婦幼警察隊刑事警務員
|135
|婦幼警察隊刑事警務員
|張嘉祝
|刑事警察大隊警務員
|136
|三民第一分局警務員
|王君凱
|小港分局警務員
|137
|刑事警察大隊警務員（第七序列）
|陳薇婷
|刑事警察局偵查正
|138
|三民第二分局警務員（第七序列）
|洪緯修
|三民第二分局警務員（第八序列）
|139
|小港分局警務員（第七序列）
|黃茂誠
|小港分局警務員（第八序列）
|140
|新興分局五福二路派出所警務員兼所長（第七序列）
|許益菁
|新興分局五福二路派出所警務員兼所長（第八序列）
|141
|鳳山分局警務員（第七序列）
|陳威宇
|鳳山分局警務員（第八序列）
|142
|三民第一分局警務員（第七序列）
|陳智傑
|三民第一分局警務員（第八序列）
|143
|鳳山分局新甲派出所警務員兼所長（第七序列）
|許江坪
|鳳山分局新甲派出所警務員兼所長（第八序列）
|144
|交通警察大隊警務員（第七序列）
|李雲揚
|交通警察大隊警務員（第八序列）
|145
|三民第一分局警務員（第七序列）
|許登凱
|三民第一分局警務員（第八序列）
|146
|岡山分局前峰派出所警務員兼所長（第七序列）
|陳邦郁
|岡山分局前峰派出所警務員兼所長（第八序列）
|147
|新興分局前金分駐所警務員兼所長（第七序列）
|麥漢章
|新興分局前金分駐所警務員兼所長（第八序列）
|148
|苓雅分局警務員（第七序列）
|林彥誠
|苓雅分局警務員（第八序列）
|149
|楠梓分局加昌派出所警務員兼所長（第七序列）
|涂明宗
|楠梓分局加昌派出所警務員兼所長（第八序列）
|150
|婦幼警察隊警務員（第七序列）
|方俊欽
|婦幼警察隊警務員（第八序列）
|151
|鼓山分局警務員（第七序列）
|黃啟倫
|鼓山分局警務員（第八序列）
|152
|岡山分局警務員（第七序列）
|黃順良
|岡山分局警務員（第八序列）
|153
|林園分局警務員（第七序列）
|林茂淞
|林園分局警務員（第八序列）
|154
|第八序列刑事警務員（服務單位另選填）
|朱柏叡
|刑事警察大隊分隊長
|155
|第八序列刑事警務員（服務單位另選填）
|黃志憲
|楠梓分局偵查員
|156
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|陳昱斈
|新興分局中山路派出所巡官兼副所長
|157
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|吳建銘
|鳳山分局五甲派出所巡官兼副所長
|158
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|張育書
|捷運警察隊分隊長
|159
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|李仁郁
|苓雅分局巡官
|160
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|洪任宏
|鼓山分局巡官兼副隊長
|161
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|謝欣蓉
|仁武分局巡官
|162
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|王瀠雰
|交通警察大隊分隊長
|163
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|洪紫寧
|岡山分局巡官
|164
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|謝迺夫
|新興分局巡官
|165
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|李秀玲
|左營分局左營派出所巡官兼所長
|166
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|陳俊銘
|刑事警察大隊分隊長
|167
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|陳政儀
|鳳山分局文山派出所巡官兼副所長
|168
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|徐嘉明
|苓雅分局民權路派出所巡官兼副所長
|169
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|顏慧宜
|三民第一分局巡官
|170
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|陳泓達
|保安警察大隊分隊長
|171
|仁武分局仁美派出所巡官兼所長
|曾啓智
|仁武分局溪埔派出所巡官兼所長
|172
|仁武分局溪埔派出所巡官兼所長
|林威鋒
|仁武分局巡官
|173
|捷運警察隊分隊長
|蘇豐盛
|新興分局巡官
|174
|交通警察大隊分隊長
|詹宗霖
|林園分局昭明派出所巡官兼所長
|175
|林園分局昭明派出所巡官兼所長
|朱清安
|林園分局港埔派出所巡官兼所長
|176
|林園分局港埔派出所巡官兼所長
|許正義
|林園分局大寮分駐所巡官兼副所長
|177
|交通警察大隊分隊長
|游雅淳
|仁武分局巡官
|178
|保安警察大隊分隊長
|陳彥泳
|三民第二分局鼎山派出所巡官兼副所長
|註：陞任第八序列警務員刑事警察大隊分隊長朱柏叡等17人另由本局辦理公開選填服務單位。