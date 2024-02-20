高市178名中階警官大調動 偵查隊長、督察組長、所長大換血

高雄市政府警察局17個分局、刑大、保大、交大等單位，共有178名中階警官大調動。（資料照）

2024/02/20 19:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局今午公布二線二、二線三星中階警官人事案，包括17個分局、刑大、保大、交大等單位，多達178位警官異動，尤以偵查隊長、所長大換血備受矚目，其中，六龜偵查隊長張峻華、刑大偵四隊長許湧洧因領導統御問題，分別改調刑大專員及警務正觀察，另刑大共有6人獲外派分局擔任偵查隊長。

高市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經局長林炎田召集3位副局長、主任秘書、督察長、人事室代理主任及刑事警 察大隊大隊長等相關業務主管召開人事評議會，就本局第六序列現 有及遞遺主管等職缺，經與會人員充分討論，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才 適所等考核情形通盤檢討，總計陞遷人員共計178 人，2 月23日報到。

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調動名單如下：

編號 新 任 姓名 原 任 單 位 職 稱 單 位 職 稱 1 三民第二分局督察組組長 郭玄琳 楠梓分局督察組組長 2 楠梓分局督察組組長 林盈男 鹽埕分局督察組組長 3 鹽埕分局督察組組長 周豐隆 訓練科教育股股長 4 訓練科教育股股長 林龍霄 防治科警務正 5 鳳山分局督察組組長 楊名聲 岡山分局督察組組長 6 岡山分局督察組組長 陳炳禎 林園分局督察組組長 7 林園分局督察組組長 陳英中 刑事警察大隊督察組組長 8 刑事警察大隊督察組組長 潘宏炎 督察室督察員 9 捷運警察隊督察組組長 何昆霖 督察室督察員 10 苓雅分局偵查隊隊長 林建全 左營分局偵查隊隊長 11 左營分局偵查隊隊長 陳嘉宏 三民第二分局偵查隊隊長 12 三民第二分局偵查隊隊長 吳銘雄 三民第一分局偵查隊隊長 13 三民第一分局偵查隊隊長 林俊宏 鹽埕分局偵查隊隊長 14 鹽埕分局偵查隊隊長 胡斌 刑事警察大隊偵查第七隊隊長 15 刑事警察大隊偵查第七隊隊長 徐文鴻 前鎮分局偵查隊隊長 16 前鎮分局偵查隊隊長 陳正威 岡山分局偵查隊隊長 17 岡山分局偵查隊隊長 吳永彬 刑事警察大隊偵查第五隊隊長 18 刑事警察大隊偵查第五隊隊長 張益鈞 刑事警察大隊經濟組組長 19 刑事警察大隊經濟組組長 陳建成 刑事警察大隊專員 20 鳳山分局偵查隊隊長 陳世元 刑事警察大隊偵查第二隊隊長 21 刑事警察大隊偵查第二隊隊長 黃錦富 鳳山分局偵查隊隊長 22 刑事警察大隊偵查第四隊隊長 林士元 仁武分局偵查隊隊長 23 仁武分局偵查隊隊長 謝憲忠 林園分局偵查隊隊長 24 林園分局偵查隊隊長 王志銘 刑事警察大隊偵查第八隊隊長 25 刑事警察大隊偵查第八隊隊長 黃慶煌 湖內分局偵查隊隊長 26 湖內分局偵查隊隊長 歐承鑫 刑事警察大隊專員 27 刑事警察大隊偵查第六隊隊長 羅時強 鼓山分局偵查隊隊長 28 鼓山分局偵查隊隊長 宋國源 小港分局偵查隊隊長 29 小港分局偵查隊隊長 黃政義 旗山分局偵查隊隊長 30 旗山分局偵查隊隊長 李吉田 刑事警察大隊偵查第六隊隊長 31 六龜分局偵查隊隊長 吳國雄 刑事警察大隊勤務指揮中心主任 32 刑事警察大隊勤務指揮中心主任 李孟師 少年警察隊副隊長 33 少年警察隊副隊長 楊順益 少年警察隊偵查組組長 34 少年警察隊偵查組組長 吳政誼 少年警察隊行政組組長 35 少年警察隊行政組組長 謝正偉 刑事警察大隊偵查組組長 36 刑事警察大隊偵查組組長 陳義先 刑事警察大隊專員 37 鹽埕分局勤務指揮中心主任 林國樑 鹽埕分局行政組組長 38 鹽埕分局行政組組長 李禹嶔 六龜分局保防組組長 39 六龜分局保防組組長 張豐富 行政科警務正 40 秘書室檔案股股長 蕭翠端 秘書室文書股股長 41 秘書室文書股股長 吳新景 前鎮分局民防組組長 42 前鎮分局民防組組長 黃鼎元 秘書室警務正 43 保防科資料股股長 黃自強 督察室督察員 44 婦幼警察隊行政組組長 劉駿騫 保安科警務正 45 三民第一分局交通組組長 李俊杰 鹽埕分局交通組組長 46 鹽埕分局交通組組長 黃茂菘 秘書室警務正 47 新興分局防治組組長 林志誠 三民第二分局防治組組長 48 三民第二分局防治組組長 陳榮顯 三民第二分局行政組組長 49 三民第二分局行政組組長 林奇成 鼓山分局行政組組長 50 鼓山分局行政組組長 張育誠 行政科警務正 51 三民第二分局交通組組長 劉慶德 交通警察大隊執法組組長 52 交通警察大隊執法組組長 陳孟兒 保安科警務正 53 三民第二分局保防組組長 韓延政 新興分局保防組組長 54 新興分局保防組組長 李修志 三民第二分局保防組組長 55 旗山分局民防組組長 孫文上 旗山分局保防組組長 56 旗山分局保防組組長 林文副 旗山分局勤務指揮中心主任 57 旗山分局勤務指揮中心主任 柯麗芬 旗山分局民防組組長 58 林園分局保防組組長 盧東助 鳳山分局秘書室主任 59 鳳山分局秘書室主任 柯天鐘 林園分局保防組組長 60 岡山分局民防組組長 黃秋玲 岡山分局勤務指揮中心主任 61 岡山分局勤務指揮中心主任 李俊甫 岡山分局民防組組長 62 督察室督察員 林楓凱 督察室警務正 63 督察室督察員 王玉文 督察室警務正 64 督察室督察員 施東祈 政風室警務正 65 刑事警察大隊專員 李志祥 犯罪預防科警務正 66 犯罪預防科警務正 許湧洧 刑事警察大隊偵查第四隊隊長 67 刑事警察大隊專員 張峻華 六龜分局偵查隊隊長 68 秘書室警務正 施啟智 三民第二分局交通組組長 69 外事科警務正 吳育丞 三民第二分局外事警務員 70 勤務指揮中心警務正 王復綱 犯罪預防科警務正 71 犯罪預防科警務正 邱中均 三民第二分局鼎金派出所警務員兼所長 72 行政科警務正 許弘偉 人事室警務正 73 秘書室警務正 張博鈞 三民第一分局警務員 74 督察室警務正 方哲雄 苓雅分局成功路派出所警務員兼所長 75 政風室警務正 葉清泉 鳳山分局成功派出所警務員兼所長 76 行政科警務正 潘煜烽 新興分局自強路派出所警務員兼所長 77 督察室警務正 黃少軒 楠梓分局右昌派出所警務員兼所長 78 保安科警務正 黃正昇 防治科警務正 79 防治科警務正 黃耀霆 秘書室警務正 80 秘書室警務正 吳國志 林園分局大寮分駐所警務員兼所長 81 保安科警務正 郭駿成 左營分局博愛四路派出所警務員兼所長 82 防治科警務正 張輝文 三民第一分局長明街派出所警務員兼所長 83 法制室警務正 （支援公共關係室） 許世祺 苓雅分局民權路派出所警務員兼所長 84 刑事警察大隊專員 許志萍 秘書室警務正 85 秘書室警務正 （支援刑事警察大隊） 盛永華 鳳山分局偵查隊警務員兼副隊長 86 鼓山分局偵查隊警務員兼副隊長 林正斌 仁武分局偵查隊警務員兼副隊長 87 仁武分局偵查隊警務員兼副隊長 趙魯峯 湖內分局偵查隊警務員兼副隊長 88 湖內分局偵查隊警務員兼副隊長 蔡宥闓 刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長 89 刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長 朱壽華 三民第一分局刑事警務員 90 三民第一分局刑事警務員 郭志誠 六龜分局偵查隊警務員兼副隊長 91 六龜分局偵查隊警務員兼副隊長 曾智明 楠梓分局刑事警務員 92 鳳山分局偵查隊警務員兼副隊長 陳博文 前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長 93 前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長 吳秉勳 旗山分局偵查隊警務員兼副隊長 94 旗山分局偵查隊警務員兼副隊長 蘇吉利 旗山分局警務員 95 交通警察大隊中隊長 邱暐文 三民第二分局警務員 96 小港分局警備隊隊長 蘇立偉 小港分局警務員（第八序列） 97 林園分局警備隊隊長 柯一郎 岡山分局彌陀分駐所警務員兼所長（第八序列） 98 旗山分局內門分駐所警務員兼所長 陳正誠 旗山分局建國派出所警務員兼所長 99 旗山分局建國派出所警務員兼所長 鐘大偉 六龜分局茂林分駐所警務員兼所長 100 林園分局林園派出所警務員兼所長 翁瑞男 林園分局刑事警務員 101 苓雅分局成功路派出所警務員兼所長 林明龍 鳳山分局文山派出所警務員兼所長 102 鳳山分局文山派出所警務員兼所長 何佳龍 三民第一分局督察員 103 鳳山分局成功派出所警務員兼所長 莊學良 鳳山分局埤頂派出所警務員兼所長 104 鳳山分局埤頂派出所警務員兼所長 歐陽品 刑事警察大隊警務員 105 新興分局自強路派出所警務員兼所長 陳湧介 交通警察大隊警務員 106 楠梓分局右昌派出所警務員兼所長 陳昀辰 楠梓分局翠屏派出所警務員兼所長 107 楠梓分局翠屏派出所警務員兼所長 陳育民 湖內分局路竹分駐所警務員兼所長 108 湖內分局路竹分駐所警務員兼所長 邱善明 湖內分局茄萣分駐所警務員兼所長 109 林園分局大寮分駐所警務員兼所長 陳俊浤 旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長 110 左營分局博愛四路派出所警務員兼所長 蔡詒鋒 三民第一分局十全路派出所警務員兼所長 111 三民第一分局十全路派出所警務員兼所長 薛冠洲 鳳山分局過埤派出所警務員兼所長 112 鳳山分局過埤派出所警務員兼所長 馬百駿 鳳山分局警務員 113 三民第一分局長明街派出所警務員兼所長（第七序列） 鄭全順 岡山分局壽天派出所警務員兼所長 （第八序列） 114 岡山分局壽天派出所警務員兼所長 何季勲 仁武分局警務員 115 三民第二分局鼎金派出所警務員兼所長 李邦豪 三民第二分局覺民路派出所警務員兼所長 116 三民第二分局覺民路派出所警務員兼所長 張志忠 鳳山分局五甲派出所警務員兼所長 117 鳳山分局五甲派出所警務員兼所長 孫英哲 鳳山分局鳳崗派出所警務員兼所長 118 鳳山分局鳳崗派出所警務員兼所長 林元棟 岡山分局永安分駐所警務員兼所長 119 苓雅分局民權路派出所警務員兼所長 鄭慶璋 苓雅分局三多路派出所警務員兼所長 120 苓雅分局三多路派出所警務員兼所長 鄭煒 仁武分局仁武派出所警務員兼所長 121 仁武分局仁武派出所警務員兼所長 陳淵賜 仁武分局大樹分駐所警務員兼所長 122 林園分局忠義派出所警務員兼所長 陳證閎 林園分局中庄派出所警務員兼所長 123 林園分局中庄派出所警務員兼所長 楊元益 林園分局忠義派出所警務員兼所長 124 三民第二分局警務員 楊朝景 三民第二分局督察員 125 三民第一分局警務員 何威徹 鼓山分局督察員 126 旗山分局警務員 曾志宏 左營分局警務員 127 鳳山分局警務員 蔡建鋒 苓雅分局警務員 128 三民第二分局警務員 唐嘉穗 鹽埕分局警務員 129 楠梓分局刑事警務員 吳君沛 仁武分局刑事警務員 130 小港分局警務員 邱詠欽 林園分局警務員 131 林園分局警務員 石家彰 交通警察大隊警務員 132 刑事警察大隊警務員 嚴昭賜 鳳山分局警務員 133 左營分局警務員 謝依璇 刑事警察大隊警務員 134 刑事警察大隊警務員 林映秀 婦幼警察隊刑事警務員 135 婦幼警察隊刑事警務員 張嘉祝 刑事警察大隊警務員 136 三民第一分局警務員 王君凱 小港分局警務員 137 刑事警察大隊警務員（第七序列） 陳薇婷 刑事警察局偵查正 138 三民第二分局警務員（第七序列） 洪緯修 三民第二分局警務員（第八序列） 139 小港分局警務員（第七序列） 黃茂誠 小港分局警務員（第八序列） 140 新興分局五福二路派出所警務員兼所長（第七序列） 許益菁 新興分局五福二路派出所警務員兼所長（第八序列） 141 鳳山分局警務員（第七序列） 陳威宇 鳳山分局警務員（第八序列） 142 三民第一分局警務員（第七序列） 陳智傑 三民第一分局警務員（第八序列） 143 鳳山分局新甲派出所警務員兼所長（第七序列） 許江坪 鳳山分局新甲派出所警務員兼所長（第八序列） 144 交通警察大隊警務員（第七序列） 李雲揚 交通警察大隊警務員（第八序列） 145 三民第一分局警務員（第七序列） 許登凱 三民第一分局警務員（第八序列） 146 岡山分局前峰派出所警務員兼所長（第七序列） 陳邦郁 岡山分局前峰派出所警務員兼所長（第八序列） 147 新興分局前金分駐所警務員兼所長（第七序列） 麥漢章 新興分局前金分駐所警務員兼所長（第八序列） 148 苓雅分局警務員（第七序列） 林彥誠 苓雅分局警務員（第八序列） 149 楠梓分局加昌派出所警務員兼所長（第七序列） 涂明宗 楠梓分局加昌派出所警務員兼所長（第八序列） 150 婦幼警察隊警務員（第七序列） 方俊欽 婦幼警察隊警務員（第八序列） 151 鼓山分局警務員（第七序列） 黃啟倫 鼓山分局警務員（第八序列） 152 岡山分局警務員（第七序列） 黃順良 岡山分局警務員（第八序列） 153 林園分局警務員（第七序列） 林茂淞 林園分局警務員（第八序列） 154 第八序列刑事警務員（服務單位另選填） 朱柏叡 刑事警察大隊分隊長 155 第八序列刑事警務員（服務單位另選填） 黃志憲 楠梓分局偵查員 156 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 陳昱斈 新興分局中山路派出所巡官兼副所長 157 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 吳建銘 鳳山分局五甲派出所巡官兼副所長 158 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 張育書 捷運警察隊分隊長 159 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 李仁郁 苓雅分局巡官 160 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 洪任宏 鼓山分局巡官兼副隊長 161 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 謝欣蓉 仁武分局巡官 162 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 王瀠雰 交通警察大隊分隊長 163 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 洪紫寧 岡山分局巡官 164 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 謝迺夫 新興分局巡官 165 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 李秀玲 左營分局左營派出所巡官兼所長 166 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 陳俊銘 刑事警察大隊分隊長 167 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 陳政儀 鳳山分局文山派出所巡官兼副所長 168 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 徐嘉明 苓雅分局民權路派出所巡官兼副所長 169 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 顏慧宜 三民第一分局巡官 170 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 陳泓達 保安警察大隊分隊長 171 仁武分局仁美派出所巡官兼所長 曾啓智 仁武分局溪埔派出所巡官兼所長 172 仁武分局溪埔派出所巡官兼所長 林威鋒 仁武分局巡官 173 捷運警察隊分隊長 蘇豐盛 新興分局巡官 174 交通警察大隊分隊長 詹宗霖 林園分局昭明派出所巡官兼所長 175 林園分局昭明派出所巡官兼所長 朱清安 林園分局港埔派出所巡官兼所長 176 林園分局港埔派出所巡官兼所長 許正義 林園分局大寮分駐所巡官兼副所長 177 交通警察大隊分隊長 游雅淳 仁武分局巡官 178 保安警察大隊分隊長 陳彥泳 三民第二分局鼎山派出所巡官兼副所長 註：陞任第八序列警務員刑事警察大隊分隊長朱柏叡等17人另由本局辦理公開選填服務單位。

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