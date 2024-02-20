澎湖跨海大橋驚傳婦人落海 海陸空大搜索

澎湖跨海大橋發生婦人跳海落海，澎湖第七岸巡隊沿著橋面進行搜尋。（記者劉禹慶攝）

2024/02/20 18:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連接白沙及西嶼交通要衢的澎湖跨海大橋，今（20）日驚傳一名婦人落海失蹤，經目擊遊客緊急報案，澎湖第七岸巡隊、第八海巡隊、白沙警分局等立即投入搜救工作，空偵機也由台中機場起飛，加入搜救行列，目前海陸空進行搜索，並由婦人在橋上遺留私人物品中，積極透過管道確定身份。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午3時40分，接獲民眾報案指稱，一名年約6旬、體重80公斤的婦女，由跨海大橋南側落海，在橋下湍急水流中失去蹤影，現場目擊民眾立即向警方報案，當警方人員趕抵現場，發現橋上遺留紅色衣物及手機一隻，旋即通報友軍單位加入搜救行列，展開陸海空搜索。

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根據目擊者指稱，落海婦女身著紅色外套、黑色褲子。岸巡人員沿著橋面及橋下來回穿梭搜索，海面3艘快艇，也自動加入搜救行列，澎湖縣政府消防局緊急動員消防救難艇，並請來空偵機從台中出動支援，但都未發現落海女子蹤跡。

白沙警分局竹灣派出所接獲110轉報前往跨海大橋處理案件時，有一名陳姓民眾向警方表示目擊一女子從跨海大橋靠近南端處疑似落海。員警於現場遺留外套中發現居住在花嶼伍姓女子（約60歲）的證件，警方除協助消防單位於現場持續搜救，並聯絡通梁及橫礁村漁船協助找尋外，另通知家屬到場協助釐清案情。

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海面上快艇及空偵隊直昇機，都加入搜救行列。（記者劉禹慶攝）

岸巡人員沿著橋下防波堤，展開大規模搜索。（記者劉禹慶攝）

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