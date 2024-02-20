學甲88槍擊案還有藏鏡人？ 南院：有「不詳之人」指使

南院刑一庭長莊政達說，以目前證據無法證實槍枝來源，洪政軍、孔祥志是受不詳之人指使策畫槍擊案，需要檢警再調查。（記者王捷攝）

2024/02/20 17:03

〔記者王捷／台南報導〕學甲88槍擊案，由於被害者是光電業者郭再欽，郭又涉台南正副議長賄選案，案發後政界將矛頭指向與國民黨友好的學甲慈濟宮董事長王文宗，南院刑一庭長莊政達說，只有證據證明王文宗與郭再欽在2018年議長選舉後決裂，但沒證據證明王文宗涉案，洪政軍、孔祥志可能受到「不詳之人」指使才犯案，檢警要再調查。

判決理由指出，王文宗與這次槍擊案的被害人民進黨前中執委郭再欽、前無黨籍議員謝財旺，原本在政治上有緊密的關係，不過在2018年議長選舉時決裂，但是以目前的證據無法證明王文宗策畫這件槍擊案。

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另外，檢察官也沒有舉證郭再欽與謝財旺在經濟、政治上的對立者還有誰？所以不能只因為2018年王文宗與郭、謝兩人決裂，就認定王文宗是88槍案的幕後指使者。

南院刑一庭長莊政達說，以目前檢察官提出的證據，除了無法認定王文宗是主謀外，也無法認定槍手孔祥志的槍枝來源是由楊展華、謝俊誠與蔡金郎等人提供，在檢警調查中也沒有提出槍枝來源的證據，而洪政軍、孔祥志可能受到不詳之人指使，才策畫槍擊案，至於受誰指使，需要檢警再調查。

對於幕後藏鏡人，雖然政壇起初是猜測是王文宗，實際上，南檢在起訴時，就曾宣布，88槍案有幕後主使者，將另案調查，但目前檢方還沒有調查結果。

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