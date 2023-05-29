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    學甲88槍案首開庭！槍手孔祥志稱獨自犯案 沒拿50萬報酬與百萬安家費

    台南學甲88槍擊案起訴後台南地院首次開庭，兩被告孔祥志與李奇漢的供詞出現歧異。（記者王俊忠攝）

    台南學甲88槍擊案起訴後台南地院首次開庭，兩被告孔祥志與李奇漢的供詞出現歧異。（記者王俊忠攝）

    2023/05/29 12:36

    〔記者王俊忠／台南報導〕發生在2022年11月10日凌晨的台南學甲區88槍擊案，檢方於今年4月中旬起訴幕後主使嫌犯王文宗等8名被告後，今上午台南地院首次開準備庭，涉案槍手孔祥志坦承獨自犯下這件開槍恐嚇案；孔委任律師也說，孔是對郭再欽與謝財旺兩人不爽才去開槍恐嚇，但沒有像同案被告李奇漢所說事後孔祥志有拿到50萬報酬與孔母的100萬元安家費。

    台南地院承審法官林欣玲今天僅傳訊孔祥志與李奇漢兩名被告，未傳訊王文宗等其他被告，孔、李兩人說法出現歧異，法官列入調查的爭執點。

    檢方起訴指2022年11月10日凌晨，李奇漢駕駛小客車載孔祥志到台南中西區武聖夜市，孔在車上換穿一套新衣物，把換下的舊衣物交給李奇漢，李再託人湮滅這些舊衣物證。孔在武聖夜市下車後，徒步走到北區花園夜市附近，騎事先備妥的白色MANY機車並掛偽造同車型的車牌，騎到學甲區先後對郭再欽（民進黨前中執委）的前公司建物與謝財旺女兒謝舒凡（之後當選本屆南市議員）競選總部開58槍及30槍，震驚全國。

    法官詢問孔、李兩被告是否認罪？孔祥志說，是自己獨力犯下這案，跟別人無關，沒有共犯；孔的委任律師也說，孔是對郭再欽與謝財旺兩人不爽才去對他們開槍恐嚇，孔沒有拿到李奇漢說的50萬元報酬及孔母的100萬元安家費，這錢的交付是李奇漢自己說的，孔並不知情。

    對於涉湮滅孔祥志換下舊衣物證，李奇漢辯說，他是計程車司機，當天只是載孔到武聖夜市讓孔下車，不知道孔要去做什麼事、不知孔要去開槍，也不知孔留下的包包內是什麼東西，他沒有湮滅刑事證據；李的律師也主張，孔換下的舊衣物不是到現場開槍的犯罪有關證據，不能以此推斷李有參與孔的犯罪。

    台南學甲88槍涉案槍手孔祥志。（圖：警方提供）

    台南學甲88槍涉案槍手孔祥志。（圖：警方提供）

    台南學甲88槍涉案槍手孔祥志開槍犯案情形。（圖：警方提供）

    台南學甲88槍涉案槍手孔祥志開槍犯案情形。（圖：警方提供）

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