3男涉扮「小蜜蜂」運、販毒，高市刑大跟監加油站廁所破案，高市刑大搜出大批毒品，在加油站廁所外逮人。（記者黃良傑攝）

2024/02/20 14:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕販毒集團涉嫌找來「小蜜蜂」輪流運送毒品，高市刑大獲報鎖定跟監，恰遇運毒「小蜜蜂」王姓男子喝冰奶腹瀉，警方趁他衝加油站廁所後包抄逮人，順利在車上搜出K他命90包、百餘包毒品咖啡包，共重600多公克，同時查扣疑似販毒贓款40多萬元毒品，並陸續查獲洪姓、蔡姓嫌犯。

高市刑大偵二隊獲報販毒集團雇用「小蜜蜂」，24小時輪班運毒，開車外送毒品到家服務，警方成立專案小組，追查涉嫌運毒的專車，鎖定王姓（38歲）、洪姓（42歲）男子涉嫌運毒，直至上月底，警方掌握這輛運毒轎車去向。

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警方表示，掌握夜班運毒的洪姓男子開至鳳山區交車給王男，警方追車逮人，跟監至鳳山區的加油站時，員警上前抓人，但車內並未發現王男，原來他喝了冰奶肚子不適，直衝加油站廁所，警方在廁所守株待兔，待王走出廁所洗手時，將他逮捕搜索。

刑大在運毒專車上搜出90包K他命及毒品咖啡包上百包，共重600多公克，還搜出疑似販毒贓款40多萬元，立即上銬逮捕；警方隨後又逮捕洪男，最後又在鳳山區查獲同夥蔡姓男子（21歲），懷疑蔡男涉嫌將該批毒品交給王、洪2人，警方持續溯源擴大追查毒品來源，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，3嫌遭聲押獲准。

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3男涉扮「小蜜蜂」運、販毒，高市刑大跟監加油站廁所破案，高市刑大搜出大批毒品，在加油站廁所外逮人。（記者黃良傑攝）

3男涉扮「小蜜蜂」運、販毒，高市刑大跟監加油站廁所破案，高市刑大搜出大批毒品，在加油站廁所外逮人。（記者黃良傑翻攝）

3男涉扮「小蜜蜂」運、販毒，高市刑大跟監加油站廁所破案，高市刑大搜出大批毒品，在加油站廁所外逮人。（記者黃良傑翻攝）

3男涉扮「小蜜蜂」運、販毒，高市刑大跟監加油站廁所破案，高市刑大搜出大批毒品，在加油站廁所外逮人。（記者黃良傑翻攝）

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