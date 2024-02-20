為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

國中男師校園獵豔 受害女學生10年後使出回馬槍提告重判8年

曾在宜縣某國中任教的男師校園獵豔，受害女學生10年後提告，法官重判8年。圖為示意畫面。（資料照）

曾在宜縣某國中任教的男師校園獵豔，受害女學生10年後提告，法官重判8年。圖為示意畫面。（資料照）

2024/02/20 00:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕曾在宜蘭縣某國中任教的劉姓男老師，2012年起數度與校內女學生小美（化名）發生性行為，事隔10年後，小美使出一記回馬槍對他提告，宜蘭地方法院審結，法官審酌事證認定犯行，斥責劉男未維護師道謹守師生分際，重判有期徒刑8年。

判決指出，劉男過去任職於小美就讀學校，認識對方後成了男女朋友，當時小美仍是就讀國二的稚嫩學生，28歲的劉男利用假日開車搭載出遊，在車內、宜蘭市租屋處至少有10次性行為，還互傳裸照，小美2022年才向警方報案，全案移送檢方偵查起訴。

小美在庭訊時指稱，劉男是隔壁班的導師，有教她們班上數學，雙方在社團活動結識，彼此互動關係從她國二上學期開始，持續到國三下學期。

劉男坦承與小美交往，但否認性交犯行，他覺得此事為「人跟人之間的來往」，反指小美在2022年間有跟他的妻子要250萬元，他沒有給並請律師處理，女方便提告。

合議庭法官認為，小美在偵查及地院審理過程中指陳歷歷，審酌劉男、小美臉書及通訊軟體對話截圖、雙方交往期間互傳裸照等事證，足認雙方是親密男女朋友，劉男犯行均堪認定，應依法論科。

合議庭審酌被告在國中任職教師，利用女學生性智識不成熟及對教師尊重而不敢違逆，一再與小美發生性行為，戕害當事人人格發展，劉在偵查時否認犯行，犯後態度惡劣，法官認定小美未滿14歲、14歲以上未滿16歲期間，劉男與她有10次性行為，應執行有期徒刑8年，可上訴。

據了解，今年40歲的劉男擁有碩士學歷，妻子也在教育界服務，此事爆發後，他離開原學校，轉往大台北地區某公立高中任教。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
狼師竟曾獲杏壇芬芳獎！南投某國小棒球教練性侵球員10多年
2024/02/07 17:38

狼師竟曾獲杏壇芬芳獎！南投某國小棒球教練性侵球員10多年
原民語狼師猥褻2男童上百次 陳其邁嚴厲譴責
2024/02/02 15:23

原民語狼師猥褻2男童上百次 陳其邁嚴厲譴責

高科大楠梓校區優 新捷運概念宅當紅
高雄多家國小傳狼師 2男童慘遭猥褻110次
2024/02/01 16:50

高雄多家國小傳狼師 2男童慘遭猥褻110次
台北市高中教練爆霸凌、戀女學生 體育署零容忍下令速查
2024/01/19 17:41

台北市高中教練爆霸凌、戀女學生 體育署零容忍下令速查

2024年來自上天最美的禮物
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播