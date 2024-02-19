少將謝靜華體測未過又爆強吻馬尾妹 上尉鑑測官竄改成績獲緩起訴確定

曾負責副總統維安的前「萬里」警衛室少將主任謝靜華（見圖），3年前參加健走體能鑑測時成績不合格，特勤中心訓練組長盧姓上校指示鑑測官許姓上尉放水，經高檢署駁回再議，許獲緩起訴確定。（資料照）

2024/02/19 11:29

〔記者錢利忠／台北報導〕曾負責副總統維安的前「萬里」警衛室少將主任謝靜華，月初被踢爆當街強吻「馬尾妹」，正面臨行政調查；他3年前參加健走體能鑑測時成績不合格，特勤中心訓練組長盧姓上校指示鑑測官許姓上尉放水；本月2日，台北地檢署依偽造文書罪起訴盧男，另考量許是聽命行事且已認罪，予以緩起訴1年，經高檢署駁回再議，許獲緩起訴確定。

謝靜華於2020年晉升少將，擔任「萬里」警衛室主任，謝晉任少將前，2020年度的3000公尺跑步項目即未通過，之後以5公里健走作為替代項目才過關；2021年度體測時，謝選擇5公里健走作為替代項目，如於45分內完賽即鑑測合格，謝的實際成績則為47分23秒，距離合格有2分23秒落差。

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本月初，謝靜華另被人踢爆，酒後當街強吻戴著口罩的馬尾妹，還扯下對方口罩「嘴對嘴」親吻。國安局對此回應，謝靜華營外個人行為疑涉違失，已主動進行行政調查，並依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處。

檢方查出，當時擔任特勤中心訓練組長的盧姓上校，明知謝靜華的鑑測成績不合格，若體測成績連續2年未通過，將不得執行特種勤務，盧竟下令鑑測官許姓上尉，將謝的鑑測成績不實登載為44分48秒，使謝取得符合維安特勤人員體能要求的合格成績。

全案經特勤中心內部舉報而曝光，盧男否認指示許男造假鑑測成績；許接受國安局內部行政調查時，供出是聽從盧的指令，不實填載謝的鑑測成績，國安局因此將盧、許2人法辦。事發後，盧已轉任非主管職的特勤中心警安組編審。

檢方認為，特勤中心評鑑成績冊的正確與否，攸關特勤中心對所屬成員的體技能、服勤資格考評，亦影響特勤維安業務的健全運作，攸關國家安全，該鑑測結果的登載內容，屬於「影響社會福祉或公共利益重大事項」之特種文書，經勘查當日健走鑑測影片以及現場截圖，認定實際狀況與許男的自白相符。

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