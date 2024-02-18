澎湖機場附近火警 濃煙威脅班機起降

澎湖機場南側資源回收廠 空地，發生火警。（記者劉禹慶攝）

2024/02/18 18:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖重要空運要衢澎湖機場，今年農曆春節以來，已連續發生2起鄰近空地火警，產生的濃煙籠罩澎湖機場，不僅惡臭恐將影響鄰近居民健康，更可能對班機起降安全，造成嚴重威脅，由飛機向下俯瞰角度，鄰近澎湖機場空地就像烽火連天，引起不少搭機旅客側目。

澎湖縣政府消防局調查指出，18日下午3時21分受理澎湖機場塔台通報，指稱馬公市興仁里（澎湖機場南側）有濃煙竄出，請求派遣人車前往確認及搶救。

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消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公、澎南、湖西、白沙共7車14人前往現場，由大隊長陳正宜負責指揮搶救。

勤務人員到達現場後，回報現場係馬公市興仁里400-1號「弘興企業行」廢棄五金資源回收場旁空地，回收之廢棄物燃燒，尚無延燒之虞。經勤務人員部署水線搶救，火勢於下午3時57分控制，4時31分撲滅，燃燒廢棄物面積約200平方公尺。

為求徹底撲滅殘火，以防止復燃情形，消防局勤務人員目前正配合回收場之挖掘機，開挖底層廢棄物，射水殘火處理中，防止餘火再起。由於這是今年農曆新年開春以來，第二場鄰近機場空地火警，第一起發生在東衛水庫旁空地，隨後證實是有人刻意燃燒垃圾所致，而農曆春節前，紅羅垃圾衛生掩埋場二天三起火警，也讓消防隊員疲於奔命。

澎湖縣政府消防局人員，冒險進入火場滅火。（澎湖縣政府消防局提供）

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