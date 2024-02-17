平溪天燈節今晚登場 新北消防進駐70人警戒

平溪天燈節今晚登場，新北消防局消防隊員持續向店家及遊客宣導「新北市天燈施放管理辦法」相關規定。（記者林嘉東攝）

2024/02/17 15:36

〔記者林嘉東／新北報導〕平溪天燈節今晚（17日）登場，新北市消防局第六救災救護大隊為維護放天燈活動能順利進行，調派13輛各式消防車、動員70名消防隊員到場嚴陣以待，並呼籲民眾在規定的時間與地點內放天燈，以免受罰。

平溪天燈節已成為國際觀光盛事，也是台灣重要文化資產之一。今年平溪天燈節將於2月17及24日在平溪國中、平溪區十分廣場舉行。新北市政府消防局第六救災救護大隊在活動現場，派駐13輛各式救災、救護車輛到場警戒，動員70名消防隊員在活動場所與活動周邊區域進行安全維護，並持續對店家及遊客宣導「新北市天燈施放管理辦法」相關規定。

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依「新北市天燈施放管理辦法」規定，晚上10點到隔天上午6點，屬於禁止放天燈的時間，而從十分遊客中心至師功橋，106縣道基隆河流域周遭200公尺內，沿途全長17.5公里為可施放天燈的區塊，若在這些時間或地點外放天燈被查獲，將會被處以3000元罰款。

六大隊大隊長羅億田呼籲業者與遊客，在放天燈時要注意風向，避免天燈飛向電塔設施引發火災，也不要以任何會造成天燈無法順利升空或造成落焰的方式施放，遵守「新北市天燈施放管理辦法」在規定的時間與地點放天燈；消防局將持續施放特區巡查，一旦發現有民眾違法施放天燈，將立即取締。

一年一度平溪天燈節今晚登場。新北市政府消防局第六救災救護大隊派駐13輛各式救災、救護車輛到場警戒。（記者林嘉東翻攝）

平溪天燈節今晚登場，新北市消防局消防隊員持續對店家及遊客宣導「新北市天燈施放管理辦法」相關規定。（記者林嘉東翻攝）

平溪天燈節今晚登場，新北市消防局動員70名消防隊員在活動場所與活動周邊地區進行安全維護，消防隊員在場準備消防器材。（記者林嘉東翻攝）

平溪天燈節今晚登場，新北市消防局宣導天燈施放時間與地點，提醒遊客放天燈時注意風向，避免天燈飛向電塔設施引發火災。 （記者林嘉東翻攝）

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