正妹公務員上班被跟蹤 報警揪出偷拍狼

倪姓男子跟蹤高市府正妹公務員，被警方揪出他另涉兩起針孔偷拍案，示意圖。（資料照）

2024/11/16 10:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市一名正妹公務員上班時，驚覺倪姓男子從市府停車場一路跟隨到電梯口，甚至還跟著她一起上樓試圖靠近她，正妹公務員報警求助，警方發現倪男竟又涉及兩起偷拍案，法官依跟騷、妨害秘密罪判他徒刑7月，得易科罰金。

判決指出，去年1月13日上午7點多，任職市府某局處的正妹公務員上班時，發現被倪姓男子跟蹤，倪男一路從停車場跟著她進入電梯，直到她走進辦公室才離開；幾天後，倪男再度出現在市府外人行道停車，跟著正妹公務員一起搭電梯上樓，甚至跟著她進去便利商店買早餐，期間還試圖貼近她，讓正妹公務員擔心受怕，想著要改停車位置、上下班行車路線及上下班時間。

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正妹公務員報警後，警方查出，倪男又涉及兩起便利商店偷拍案，有兩名正妹指證，倪男趁排隊結帳時，會把裝有針孔攝影機的鞋子伸進她們裙底偷拍，警方雖然沒有扣到針孔，但在倪男手機發現「HD WIFICAM PRO」APP程式。

高雄地方法院審理時，倪男坦承自己只是很欣賞正妹公務員，想跟她交朋友卻不知怎麼做，才會一直跟著她，至於偷拍犯行，他則坦承只要點進APP後，按開始鍵就可以進行拍攝，但影片拍完後都被他刪除，沒有散布出去；法官認為，倪男為逞一己私慾，不尊重他人隱私，因此依跟騷、妨害秘密罪判他徒刑7月，得易科罰金，可上訴。

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