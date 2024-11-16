為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    正妹公務員上班被跟蹤 報警揪出偷拍狼

    倪姓男子跟蹤高市府正妹公務員，被警方揪出他另涉兩起針孔偷拍案，示意圖。（資料照）

    倪姓男子跟蹤高市府正妹公務員，被警方揪出他另涉兩起針孔偷拍案，示意圖。（資料照）

    2024/11/16 10:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市一名正妹公務員上班時，驚覺倪姓男子從市府停車場一路跟隨到電梯口，甚至還跟著她一起上樓試圖靠近她，正妹公務員報警求助，警方發現倪男竟又涉及兩起偷拍案，法官依跟騷、妨害秘密罪判他徒刑7月，得易科罰金。

    判決指出，去年1月13日上午7點多，任職市府某局處的正妹公務員上班時，發現被倪姓男子跟蹤，倪男一路從停車場跟著她進入電梯，直到她走進辦公室才離開；幾天後，倪男再度出現在市府外人行道停車，跟著正妹公務員一起搭電梯上樓，甚至跟著她進去便利商店買早餐，期間還試圖貼近她，讓正妹公務員擔心受怕，想著要改停車位置、上下班行車路線及上下班時間。

    正妹公務員報警後，警方查出，倪男又涉及兩起便利商店偷拍案，有兩名正妹指證，倪男趁排隊結帳時，會把裝有針孔攝影機的鞋子伸進她們裙底偷拍，警方雖然沒有扣到針孔，但在倪男手機發現「HD WIFICAM PRO」APP程式。

    高雄地方法院審理時，倪男坦承自己只是很欣賞正妹公務員，想跟她交朋友卻不知怎麼做，才會一直跟著她，至於偷拍犯行，他則坦承只要點進APP後，按開始鍵就可以進行拍攝，但影片拍完後都被他刪除，沒有散布出去；法官認為，倪男為逞一己私慾，不尊重他人隱私，因此依跟騷、妨害秘密罪判他徒刑7月，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播