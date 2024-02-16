金門大橋即刻救援 吳家興空拍救人一命

金門大橋上演「即刻救援」！金門消防人員將差點溺水的楊姓男子救上岸。 （記者吳正庭攝）

2024/02/16 15:08

〔記者吳正庭／金門報導〕金門大橋上演「即刻救援」！金門1名楊姓男子今天上午10點多前往金門大橋附近下海收網，未注意海水上昇，準備返回岸邊時腳竟構不到底部，邊跳邊撤退過程，一度仰躺臉部朝上，千鈞一髮之際，正巧被一旁空拍的攝影達人吳家興發現，立刻報案，幸運將楊姓男子救回岸邊。

長期拍攝紀錄金門大橋興建過程的吳家興，今天上午10點多在大橋附近空拍，意外發現年逾7旬的楊姓男子下海後狀況不對；「阿伯可能未注意潮水」，「我看他往回走時，好像腳構不到地，邊走邊跳」，吳家興用手比比胸部說「當時水已經這麼深」，後來又看到楊姓男子頭疑似體力不支「有點往後仰」，情況危急。

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消防局據案後，由第1大隊副大隊長戴紹恩率6車、職義消15人、3艇出動趕到現場，金門岸巡隊也派員，加上大橋建商東丕營造的工作船也加入支援行列，立刻下海；同一時間，緊急通知將經過的小三通班船，以免行船激起的波浪影響救援，終於順利將距岸700、800公尺的楊姓男子救回岸際，除了稍許失溫，意識清楚，由救護車送往醫院觀察。

督信基督教的吳家興說，事發當時，一顆心都揪在那裡，心裡唯一想的只有禱告，期盼天主能給阿伯多一點力量，所幸一切順利圓滿；楊男的妻子更在一旁指著吳家興，帶著感激的口吻表示「還好有這少年吔」。

攝影達人吳家興一直透過鏡頭留意楊姓男子在海上的狀況。（記者吳正庭攝）

金門大橋上演「即刻救援」！金門消防人員將差點溺水的楊姓男子救上船筏。 （記者吳正庭攝）

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